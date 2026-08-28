De la Espriella anuncia ayudas económicas para damnificados del terremoto en Cali

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Cali (Colombia), 28 ago (EFE).- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes nuevas ayudas para las familias damnificadas en Cali, la ciudad más afectada por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.

"A las víctimas quiero decirles que no están solas, les vamos a seguir ayudando. El dinero llegará directamente a los afectados, aquí no hay intermediarios, ni escalas. Una tragedia de esta magnitud no puede convertirse en una oportunidad para hacer politiquería o para lograr beneficios”, afirmó el mandatario en una declaración.

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El jefe de Estado comenzó su agenda en Cali con una eucaristía en memoria de las 154 víctimas mortales que dejó el sismo allí y luego entregó a las autoridades locales maquinaria amarilla, elementos de construcción e indicó parte de las medidas para el inicio de la reconstrucción de la ciudad y del departamento.

De la Espriella anunció la entrega de un subsidio de arrendamiento de 1.050.000 pesos (unos 327 dólares) durante tres meses, prorrogables por otros tres, para las familias afectadas que estén inscritas y cumplan los criterios establecidos en el Registro Único de Familias Emergentes (RUFE).

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El mandatario indicó que las familias cuyas viviendas quedaron destruidas o fueron declaradas inhabitables después de las evaluaciones técnicas recibirán apoyo económico, mientras que "los inmuebles que sufrieron daños, pero siguen habitables, recibirán kits de materiales para adelantar las reparaciones locativas necesarias".

Como parte de esta estrategia, el Gobierno puso en marcha en el departamento de Valle del Cauca, del que Cali es capital, un banco de materiales de construcción y equipos técnicos encargados de evaluar las condiciones de las viviendas.

A estas medidas se suman 20 bonos de construcción y la entrega de cuatro apartamentos completamente amoblados por parte de la constructora Marval a familias que perdieron sus viviendas durante el terremoto.

Entre los beneficiarios se encuentra Diana Troncoso, quien sobrevivió después de permanecer 29 horas atrapada bajo los escombros de las torres del barrio El Limonar.

El pasado 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia dejando 331 víctimas mortales y 4.449 heridos, de acuerdo con las cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, señaló que la ciudad comienza una nueva fase y advirtió que la recuperación será un proceso de largo plazo al asegurar que se trata de "una maratón que durará por lo menos tres años".

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Éder explicó que las autoridades han recibido reportes de unas 12.000 edificaciones afectadas, de las cuales alrededor de 1.200 ya han sido revisadas y más de 600 han sido evacuadas preventivamente.

"Son familias que perdieron no solo a un papá, un hijo, un tío, un abuelo, también perdieron el ahorro de toda una vida de trabajo. Hoy no podemos dejar solas a estas familias", manifestó el alcalde.

Para el funcionario, "la reconstrucción será una tarea de todos".

"La magnitud de esta tragedia exige trabajar de la mano con el Gobierno Nacional, el sector privado, el sector financiero y de la construcción, la academia, las organizaciones sociales, los organismos de socorro, las aseguradoras y la cooperación internacional. Cali no puede reconstruirse sola”, concluyó Éder. EFE

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(foto)(video)