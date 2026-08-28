La Bolsa mexicana acumula pérdida semanal del 0,37 % y baja a 65.484,32 unidades

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Ciudad de México, 28 ago (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este viernes un retroceso del 0,53 % para cerrar con una pérdida semanal del 0,37 % y sumar dos cierres negativos en las últimas tres semanas, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, bajó a los 65.484,32 puntos, en una semana con cierres positivos en la mayoría de los mercados en el mundo.

"El mercado de capitales cerró la semana con ganancias generalizadas entre los principales índices bursátiles a nivel global; en Estados Unidos los principales indicadores (Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500), avanzaron", comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

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En México, indicó la experta, el IPC de la BMV "cerró con una pérdida semanal del 0,37 %, luego de una ganancia de 2,07 % en la semana anterior".

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas semanales de Vesta (-4,32 %), Orbia (-4,26 %), Grupo Cementos de Chihuahua (-3,88 %), Megacable (-3,27 %) e Industrias Peñoles (-3,01 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que con el movimiento negativo de este viernes el rendimiento del índice mexicano en lo que va de agosto es del -2,17 %; sin embargo, en lo que va del año acumula un avance del 1,83 %.

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"A nivel de emisoras, 23 de las 35 principales que componen el índice cerraron en terreno negativo", señaló Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,35 % frente al dólar, al pasar de 16,97 a 17,03 unidades por billete verde, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 132,5 millones de títulos por un importe de 15.306 millones de pesos (unos 898,7 millones de dólares).

De las 714 firmas que cotizaron en la jornada, 365 terminaron con sus precios al alza, 327 tuvieron pérdidas y 22 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma de servicios de telecomunicaciones Axtel en sus series Controladora Axtel (CTAXTEL A), con el 13,23 %, y Axtel (AXTEL CPO), con el 12,96 %, y de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B), con el 5,7 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -12 %; del club de fútbol América (Aguilas CPO), con el -3,71 %, y de la empresa de productos de consumo frecuente Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el -3,53 %. EFE