Egipto aguarda el gran eclipse de 2027 con esperanza turística y miedo por crisis regional

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El Cairo, 28 ago (EFE).- Pese a que caerá en pleno tórrido verano egipcio y con la incertidumbre sobre si los conflictos en Oriente Medio causarán problemas con los vuelos y las reservas, la histórica ciudad sureña egipcia de Luxor aspira a que el gran eclipse solar de 2027 impulse la actividad turística durante una temporada tradicionalmente baja.

El fenómeno celeste atravesará Luxor -dónde, entre otros monumentos faraónicos se encuentran los templos de Karnak y Luxor- el 2 de agosto de 2027, tendrá una fase de totalidad de casi seis minutos y se perfila como oportunidad para atraer a turistas de todo el mundo.

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Sin embargo, las reservas oficiales aún no han cobrado el impulso esperado, en un contexto marcado por el temor de las crisis actuales que sacudan la región.

Desafíos de reservas

"Hasta ahora no hay reservas oficiales. Hasta este preciso momento en el que estamos hablando, no hay reservas", informó a EFE la guía y la operadora turística especializada en el sur de Egipto Sarah Badr, que sin embargo destacó que varios grupos expresaron su deseo en reservas preliminares con itinerarios personalizados.

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Las agencias de viajes fuera de Egipto no hacen reservas con más de seis meses de antelación porque siempre existe la inquietud de que ocurra algo en la región, por lo que no asumen el riesgo de reservar oficialmente un año o dos antes, justificó Badr.

Por su parte, Samir Sabry, el guía veterano en la empresa Abercrombie & Kent, una de las mayores agencias de viajes en el mercado egipcio, afirmó a EFE que "la mayoría de los turistas aún no ha realizado reservas y, por ahora, la promoción se limita a las redes sociales".

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De hecho, para el sector turístico, la principal preocupación de momento no es el eclipse, sino que la próxima temporada, que empieza en el próximo octubre y se extiende hasta mayo, transcurra con estabilidad y sin guerras o conflictos regionales que puedan afectar al negocio, aclaró Sabry.

Según pudo constar EFE, algunos hoteles, establecimientos boutique y plataformas de cruceros de Luxor han comenzado a promocionar en sus páginas web y redes sociales paquetes especiales para el eclipse para atraer a los turistas directamente sin agencias.

Algunos incluso aseguran haber vendido la totalidad de sus paquetes para la fecha, algo que los guías consultados por EFE consideraron tan solo como una técnica para promocionar y obligar al turista a pagar altos de alojamiento en lo que es una temporada relativamente baja, dado el calor extremo del sur de Egipto en esa época.

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La ciudad de Luxor

En cuanto al eclipse en sí, Badr afirmó que los turistas que reserven para ver el eclipse tendrán que seguir un itinerario personalizado para poder disfrutar de los templos de Luxor o Karnak el 2 de agosto entre las 11:30 y la 13:00, ya que son fechas y horas que no coinciden con el movimiento habitual de los cruceros que transportan a buena parte de los visitantes de la ciudad.

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"Estamos sujetos a un itinerario de navegación determinado. Todos los barcos en el Alto Egipto salen en días específicos de Luxor a Asuán o de Asuán a Luxor. Ya sea de ida o de vuelta", explicó la guía.

Esos dos templos, ubicados en la zona urbana de Luxor, están abiertos al cielo y sus columnas de la sala hipóstila (las grandes columnas), de un lado o del otro, permitirán ver el eclipse claramente de frente, ya que el sol pasará por completo entre los pilares.

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"Será un espectáculo histórico y estético a la vez, donde se verá el templo, las columnas, la sala, las ruinas a tu alrededor y el sol en el medio mientras observas el eclipse", subrayó Badr.

El eclipse solar comenzará alrededor de las 11:40 del 2 de agosto en Egipto y alcanzará su máxima intensidad a las 13:05, cuando la luna ocultará por completo el disco solar durante unos 6 minutos y 22 segundos en el sur de Egipto.

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Shady Roshdy