Un terremoto de magnitud 5,1 sacude la provincia central china de Sichuan

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Pekín, 28 ago (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,1 sacudió este viernes la localidad de Longchang, en la provincia central china de Sichuan, una región que ha registrado varios movimientos sísmicos en las últimas semanas, informó el Centro de Redes Sismológicas del país asiático.

El temblor se produjo a las 13:13 hora local (05:13 GMT) en Longchang, localidad bajo administración del municipio de Neijiang, con epicentro a 13 kilómetros de profundidad, según la medición oficial del organismo.

Por el momento, las autoridades no han difundido información sobre posibles víctimas o daños materiales causados por el seísmo.

El movimiento se produce después de una serie de terremotos registrados desde finales de junio en la vecina ciudad de Yibin, también en Sichuan.

El pasado 24 de agosto, un seísmo de magnitud 4,9 sacudió las inmediaciones del condado de Changning, mientras que el 7 de agosto otro temblor de la misma magnitud afectó al condado de Gao.

Ese mismo condado registró el 3 de agosto dos terremotos de magnitud 4,8 y 4,2 con menos de doce horas de diferencia. La zona había sufrido el 29 de junio un seísmo de magnitud 5,5 que dejó al menos 15 heridos leves y daños generales en unas 900 viviendas.

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Sichuan, con unos 83 millones de habitantes, se encuentra en una zona de frecuente actividad sísmica y fue escenario en 2008 de un catastrófico terremoto de magnitud 8 que dejó más de 90.000 muertos y desaparecidos. EFE