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Ucrania ataca refinería a 250 kilómetros de Moscú y base de la Flota del Mar Negro

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Moscú, 28 ago (EFE).- Ucrania atacó durante la pasada noche una refinería en la ciudad rusa de Yaroslavl, a 250 kilómetros al norte de Moscú, y la ciudad portuaria de Sebastópol, base de la Flota del Mar Negro en la anexionada península de Crimea, según informaron las autoridades locales.

"En la región de Yaroslavl fue declarada la alarma aérea por drones (...) Con el objetivo de garantizar la seguridad fue interrumpido el tráfico en la carretera de Yaroslavl a Moscú", informó en Telegram el gobernador local, Mijaíl Yevráev.

Aunque el gobernador no informó sobre daños a la infraestructura local, el canal independiente ruso Astra indicó que los drones ucranianos atacaron la refinería local Slavneft-YANOS, y publicó fotos en las que se observan dos columnas de humo sobre la instalación.

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Se trata del octavo ataque ucraniano contra esta refinería entre marzo y agosto.

Por su parte, el gobernador de Sebastópol, Mijaíl Razvozháev, informó dos veces a lo largo de la noche en su canal de Telegram que las defensas antiaéreas rusas repelían ataques de drones ucranianos contra la ciudad portuaria.

Razvozháev reportó daños en un edificio de cinco plantas, en el que se desató un incendio y resultaron heridos cuatro civiles.

En la región de Moscú un dron ucraniano impactó contra una tienda de la red Magnit en la localidad de Pávlovski Posad, según informó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador Andréi Vorobiov.

La onda expansiva dañó un policlínico aledaño, que perdió la cristalería de 46 ventanas, señaló.EFE

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