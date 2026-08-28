Netanyahu pide a los ultraderechistas Ben Gvir y Smotrich que unan fuerzas para las elecciones de octubre

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha pedido al líder del partido ultraderechista Otzma Yehudit (Poder Judío) y ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, y al líder del también ultra Sionismo Religioso y ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que unan sus partidos de cara a las próximas elecciones, ante la posibilidad que la división de las derechas pueda costarle la derrota.

"En 1992, la derecha, como hoy, tenía más votos que la izquierda, pero debido a que había tres partidos no superamos el umbral electoral, perdimos ante la izquierda, sufrimos el desastre de (los acuerdos de) Oslo, (el expresidente palestino Yaser) Arafat aquí, Hamás aquí, y todo lo que siguió fue un desastre tras otro", ha lamentado Netanyahu en una declaración en vídeo.

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En las elecciones previstas en Israel para el próximo 27 de octubre "podría suceder lo mismo", ha alertado el mandatario antes de llamar a la comunión de las derechas: "Cada vez que nos unimos, ganamos".

En este sentido, y reconociendo "desacuerdos personales" entre Ben Gvir y Smotrich, el actual primer ministro ha afirmado que los ministros deberían superarlos. "Los invitaré en los próximos días. Haremos todo lo posible por unirnos; eso es lo que el público espera de ellos, y con razón", ha manifestado. Poder Judío y Sionismo Religioso se presentaron juntos a las elecciones de 2022, pero se separaron inmediatamente después.

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Una encuesta publicada el jueves por 'Zman Yisrael', publicación en hebreo del diario 'The Times of Israel', estimaba que las dos formaciones unidas obtendrían ocho escaños; mientras que, por separado, la formación de Ben Gvir se haría con seis, mientras que la liderada por Smotrich no superaría el umbral electoral necesario.

BEN GVIR REPLICA

Por su parte, el ministro de Seguridad ha respondido en una publicación en redes en la que ha asegurado no haber entendido el vídeo del mandatario, al que ha acusado de un "intento de debilitar a Poder Judío para formar un gobierno nacionalista con (el candidato centrista Gadi) Eisenkot", una idea que, a su juicio, "no es ni de derecha ni nacionalista".

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Asimismo, ha esgrimido que una fórmula conjunta con Smotrich "le quitaría a Poder Judío entre tres y cuatro escaños que no votarían y el gobierno de derecha caería".

Aseverando que "la tierra", "el pueblo" y "el Estado de Israel" están "en juego", Ben Gvir ha prometido que hará "todo lo posible para impedir que (Netanyahu) forme un gobierno con Eisenkot", pese a que este último ha especificado repetidamente que cualquiera que ocupara un cargo central el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados por Hamás y otras facciones desde la Franja de Gaza, debe dimitir. "¡Solo un gobierno de derecha!", ha proclamado para concluir el líder de Poder Judío.

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