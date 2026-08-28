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Squirrel adelanta la publicación de sus resultados del primer semestre al 8 de septiembre

01/10/2024 El presidente y consejero delegado de Squirrel Media, Pablo Pereiro Lage ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA SQUIRREL MEDIA
01/10/2024 El presidente y consejero delegado de Squirrel Media, Pablo Pereiro Lage ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA SQUIRREL MEDIA
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Squirrel Media ha decidido adelantar al martes 8 de septiembre la publicación de sus resultados del primer semestre del año, inicialmente prevista para el 15 de septiembre, según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, Squirrel dará a conocer sus resultados del periodo enero-junio antes de que abra el mercado el próximo 8 de septiembre. La empresa convocará en la misma fecha un 'webcast' dirigido a inversores y analistas para presentar y comentar sus cuentas semestrales.

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En el primer semestre del año pasado, Squirrel Media registró un beneficio neto atribuido de 5,95 millones de euros, cifra un 18,3% inferior a las ganancias de 7,28 millones que obtuvo en el mismo periodo de 2024.

No obstante, sus ingresos netos se dispararon entre enero y junio de 2025 un 69,3%, hasta los 97,83 millones de euros, impulsados por su división Media.

Entre enero y marzo de este año, Squirrel Media obtuvo unos ingresos de 67,6 millones de euros, cifra un 62% superior a la del mismo periodo de 2025, gracias, de nuevo, a su división Media, que multiplicó por más de dos su facturación, hasta sumar 50 millones de euros, de forma que ya representa el 74% de las ventas del grupo.

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La firma registró un resultado antes de impuestos de casi 8 millones de euros entre enero y marzo de este año, un 33% más que en el primer trimestre de 2025, y su resultado bruto de explotación (Ebitda) se elevó un 32,5%, hasta los 11,5 millones de euros.

ACTUALIZACIÓN DE SU PLAN DE NEGOCIO

La empresa presentó hace unos meses una actualización de su Plan de Negocio 2026-27, en el que estima que alcanzará una cifra de negocio consolidada de entre 410 y 430 millones de euros en 2027, lo que supone una tasa de crecimiento anual compuesta (TACC) del 30% al 33% respecto a 2025.

Para este año, la firma espera alcanzar una facturación de entre 320 y 350 millones de euros y situar su Ebitda en un rango de entre 40 y 45 millones de euros.

El plan de Squirrel se apoya en una combinación de crecimiento orgánico, ejecución de operaciones corporativas selectivas, captura de sinergias y mejora progresiva del mix de negocio hacia actividades de mayor rentabilidad.

De cara a 2027, la sociedad prevé que el Ebitda se sitúe entre 52 y 60 millones de euros, lo que supondría una tasa de crecimiento anual compuesta (TACC) estimada del 47% al 58% en ese periodo.

El plan se sustenta en el desarrollo de la plataforma integrada de la compañía, el crecimiento de activos propios, la expansión internacional y el refuerzo de su posicionamiento en segmentos de mayor valor añadido, manteniendo una política de disciplina financiera y control del apalancamiento.

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