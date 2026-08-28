Cultura, "preocupada" ante los robos, pidió a todos los museos españoles información sobre su seguridad y piezas

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El Ministerio de Cultura, "preocupado" ante el aumento de robos en museos locales como el ocurrido este miércoles sobre el Tesoro de Villena (Alicante), pidió en julio un informe a todas las pinacotecas españolas sobre su seguridad y las piezas que posean de materiales como oro, plata o piedras preciosas, según han confirmado fuentes del Ministerio en declaraciones a Europa Press.

El de Villena es el tercer robo perpetrado contra instituciones locales en lo que va de año y en todos los casos se llevaron piezas de oro.

Por eso, en julio la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes trasladó a la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional su preocupación y solicitando su colaboración para tratar de prevenir casos similares a los ocurridos en la primavera e inicio del verano.

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Así, la Brigada solicitó a la Dirección General información de todos los museos dependientes tanto del Ministerio como de las autonomías que contasen en su exposición permanente o en sus depósitos con un número significativo de objetos realizados en oro, plata u otros metales o piedras preciosas "susceptibles de despertar interés".

Aunque Cultura facilitó de manera "inmediata" esta información sobre los museos que gestiona, también ha aumentado las medidas de seguridad en estos espacios.

Aunque ninguno de los tres museos que han sido víctimas de robos durante este año --el Museo de Albacete, el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz y el Museo de Villena (MUVI)-- son de titularidad estatal, el Ministerio que lidera Ernest Urtasun se ha encargado de solicitar dicha información a todos los museos autonómicos y otros departamentos ministeriales para facilitársela a la policía. Esta información ha sido trasladada a la policía durante el mes de agosto.

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