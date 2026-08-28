Al menos doce personas murieron en el este de Chad en un ataque aéreo procedente de Sudán

Guardar

Yamena, 28 ago (EFE).- Al menos doce personas murieron y otras siete resultaron heridas en un ataque aéreo registrado el jueves cerca de la frontera oriental entre Chad y Sudán, informó este viernes una fuente militar chadiana a EFE.

"Un ataque aéreo alcanzó el mercado. El balance provisional es de doce muertos y siete heridos", dijo a EFE el coronel Abdel-Nasser Ahmat, comandante en jefe de las operaciones militares en el este de Chad.

"Hemos enviado equipos al lugar para evaluar la situación y reforzar la seguridad en la zona", añadió.

Las circunstancias exactas del ataque y la identidad de los autores están aún bajo investigación.

"No podemos atribuir este bombardeo de forma definitiva antes de que concluyan las investigaciones", precisó el comandante.

El bombardeo tuvo como objetivo un mercado situado en la línea fronteriza de Adikong (Sudán), donde presuntamente las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) se abastecen de combustible.

La semana pasada, las Fuerzas Armadas chadianas informaron de un ataque con drones en la misma región e indicaron que no se habían registrado víctimas, pero señalaron al Ejército sudanés como sospechoso, aunque no aportaron pruebas públicas.

En marzo, al menos 17 personas murieron y varias resultaron heridas en un ataque con drones procedente de Sudán y perpetrado en la ciudad chadiana de Tiné (este), fronteriza entre ambos países.

Sudán se encuentra sumido desde abril de 2023 en una guerra que enfrenta al Ejército, liderado por el general Abdelfatah al Burhan, con las FAR del general Mohamed Hamdan Dagalo, alias "Hemedti".

Desde el inicio de la guerra entre las FAR y el Ejército de Sudán, más de 900.000 sudaneses han cruzado la frontera y han llegado al este de Chad, que tiene dificultades para atenderlos en un contexto marcado por los recortes en la ayuda internacional.

PUBLICIDAD

La guerra ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de 13 millones a abandonar sus hogares, lo que ha hecho que sea considerada como la peor crisis humanitaria actual del planeta. EFE