Las industriales chinas elevan sus beneficios en un 17,6 % interanual hasta julio de 2026

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Shanghái (China), 27 ago (EFE).- Los beneficios de las principales empresas industriales de China aumentaron un 17,6 % entre enero y julio de 2026, un ritmo 1,1 puntos porcentuales inferior a la lectura del primer semestre pero que, en cualquier caso, apunta a otro año en positivo tras poner fin en 2025 a tres ejercicios de descensos.

Según datos divulgados este jueves por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), las ganancias de las mencionadas compañías se situaron en unos 4,58 billones de yuanes (681.575 millones de dólares) a lo largo de los primeros siete meses de 2026.

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Pese a la mencionada ralentización, el resultado final es sensiblemente superior al que pronosticaba el portal especializado Trading Economics, que avanzaba que el frenazo sería mucho más profundo, hasta un 16 %.

Para la elaboración de esta estadística, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con una facturación anual superior a los 20 millones de yuanes (3 millones de dólares).

Tan solo en el mes de julio, estas compañías elevaron sus ganancias en un 11,2 % interanual.

El estadístico de la ONE Yu Weining apunta, una vez más, al sector de la electrónica, que ganó más del doble que en el mismo período del año anterior gracias a la expansión de la inteligencia artificial (IA) y a la creciente demanda de sistemas de computación, que ha encarecido los precios e incrementado "rápidamente" los beneficios.

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Del 17,6 % que crece el indicador en general, más de la mitad (9,3 puntos porcentuales) se corresponde a la electrónica, donde algunos segmentos como el de los semiconductores han llegado a multiplicar sus ganancias por más de 18.

Yu también repasa el "papel líder" de la manufactura de alta tecnología y de sectores dedicados a materias primas como el de los metales no ferruginosos (+91,8 %), aupado por el encarecimiento del aluminio a raíz de la guerra en Oriente Medio.

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No obstante, el estadístico oficial no hace mención, por ejemplo, a la situación en el sector automotriz, embarcado en una prolongada guerra de precios a raíz de los problemas de demanda a nivel nacional, lo cual ha disminuido sus benficios en un 20,4 %.

En su análisis, Yu sí habló de las "prominentes contradicciones entre una oferta fuerte y una demanda débil a nivel nacional", y también enumeró otros factores de riesgo como una coyuntura internacional "compleja y grave".

En 2025, los beneficios de las empresas industriales registraron su primera evolución positiva (+0,6 %) tras tres años consecutivos de caídas: en 2022 habían retrocedido un 2 %; en 2023, otro 2,3 %, y en 2024, un 3,3 %. EFE

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