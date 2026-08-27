Capturan en Colombia a un supuesto cabecilla de la banda ecuatoriana Los Tiguerones

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Guayaquil (Ecuador), 26 ago (EFE).- La Policía colombiana, en coordinación con sus pares ecuatorianos, capturó en el municipio de Armenia a Eduardo Cecilio Vásquez Ortiz, conocido por el alias de 'Colombia', supuesto cabecilla de la banda ecuatoriana Los Tiguerones, informó este miércoles el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg.

De acuerdo con el ministro, Vásquez registra "más de 20 años de trayectoria criminal, vinculada a homicidios, sicariato (asesinato por encargo) y narcotráfico" y es considerado un individuo de interés penal relevante para Ecuador.

El hombre fue capturado en una operación conjunta entre las policías de ambos países y la Fiscalía colombiana.

Reimberg explicó en su cuenta de X que el supuesto cabecilla se fugó en 2013 de La Roca, la antigua cárcel de máxima seguridad de Ecuador que ahora es una prisión para mujeres, y posteriormente fue recapturado en Brasil y extraditado a Ecuador.

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En 2022 obtuvo una prelibertad, pero "incumplió las condiciones impuestas y huyó irregularmente hacia Colombia", dijo el ministro.

"Desde ese país continuó coordinando actividades de narcotráfico y sicariato, manteniendo influencia sobre la estructura criminal en Ecuador y siendo además vinculado a un homicidio ocurrido en Medellín en 2022", añadió el alto funcionario.

Los Tiguerones es uno de los grupos criminales ecuatorianos a los que el presidente del país, Daniel Noboa, denominó en 2024 como "terroristas", al atribuirles la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años.

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A esta banda se le atribuye también el asalto a un canal de televisión que se transmitió en directo en todo el país, a inicios de 2024, una de las razones por las que Noboa declaró al país bajo un estado de "conflicto armado interno" que aún sigue vigente.

El líder de este grupo es William Alcívar Bautista, conocido como Willy o Negro Willy, quien fue detenido en España en octubre de 2024, pero la Justicia de ese país lo dejó en libertad a finales del año pasado, al considerar que Ecuador no había ofrecido suficientes garantías sobre su vida para extraditarlo. EFE

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