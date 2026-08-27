3-0. Marathón golea a Real Estelí y pasa a los cuartos de final

Guardar

Tegucigalpa, 26 ago (EFE).- El Marathón hondureño goleó este miércoles por 3-0 al Real Estelí nicaragüense en un partido del grupo B y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El Real Estelí llevó mejor el juego en los primeros quince minutos, con dos llegadas claras al área del Marathón, la segunda con un derechazo ligeramente desviado de Josué Quijano a la portería defendida por Jonathan Rougier.

El Marathón, que estaba obligado a ganar, comenzó a mostrar colmillo y al minuto 21 la defensa del Estelí evitó que el argentino Brian Farioli anotara, enviando la pelota al córner.

Al 34, el portero del Real Estelí, John Faust, le tapó un remate de zurda al atacante Carlos Argueta, del Marathon.

El equipo hondureño, que se clasificó con siete puntos, se puso en ventaja al minuto 42 con gol del argentino Brian Farioli, quien con potente remate de pierna izquierda batió a Faust.

Los equipos se fueron al descanso con la ventaja parcial del Marathón.

En el segundo tiempo el conjunto hondureño salió más resuelto a definir el partido y al minuto 53 puso la pizarra 2-0 a su favor con anotación de cabeza de Javier Arriaga, al rematar una pelota de un lanzamiento de esquina botado por Farioli.

PUBLICIDAD

Desde el minuto 79 el Real Estelí, que se quedó en el camino con seis enteros, jugó con diez hombres por expulsión de E. Castillo, quien había ingresado de cambio en el 52 por Víctor Casado.

Marathón le sacó provecho a la ventaja de un hombre más en la cancha y al minuto 90 del partido, Moreno, quien había ingresado al 87, puso el 3-0 definitivo para sellar la clasificación.

El grupo B también lo integraron el Alianza salvadoreño, líder con nueve puntos; el Herediano costarricense y el Antigua guatemalteco.

- Ficha técnica:

3. Marathón: Jonathan Rougier; Nata Martínez, Henry Figueroa, Javier Rivera, Javier Arriaga; Tomas Sorto, Brian Farioli, Damín Ramírez (I. Castillo m.92), Carlos Argueta (K. Bodden m.83); Carlos Pérez (Y. Mejía m.93) y Nicolás Messiniti (Y. Moreno m.87).

Entrenador: Silvio Rudman.

0. Real Estelí: John Faust; Marvin Fletes, Adrián Colombino (J. Toledo m.65), Byron Bonilla, Juan Barrera (K. Downs m.41), Agenor Báez (W. Talavera m.53), Víctor Casado (E. Castillo m.52), Óscar Acevedo, Alberth Calero; Josué Quijano y Ricardo Blanco (L. Moses m.65).

PUBLICIDAD

Entrenador: Diego Vázquez.

Goles: 1-0, m.42: Brian Farioli. 3-0. m.90. Y. Moreno.

Árbitro: Christopher Corado, de Guatemala. Mostró cartulina amarilla a Víctor Casado y Josué Quijano del Real Estelí, y a Brian Farioli, Henry Figueroa y Nata Martínez del Marathón. También mostró roja a E. Castillo, del equipo nicaragüense.

Incidencias: Partido del grupo B de la quinta jornada de la Copa Centroamericana de la Concacaf disputado en el Estadio Francisco Morazán, de San Pedro Sula, norte de Honduras. EFE

(foto)