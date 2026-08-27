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2-0. Toluca elimina al Austin y se cita con León en un derbi mexicano en semifinales

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Chicago (EE.UU.), 26 ago (EFE).- Toluca triunfó este miércoles por 2-0 en su visita al Austin en los cuartos de final de la Leagues Cup y se citó con León en las semifinales, fijadas la próxima semana.

Los goles de Helinho, de penalti en el minuto 53, y del mexicano Jorge Díaz en el 96, entregaron a Toluca una trabajada victoria contra el Austin.

El partido fue desequilibrado a los 39 minutos por la roja directa al hondureño Joseph Rosales por una dura falta al uruguayo Federico Pereira, entregada por el árbitro tras revisión del VAR.

En la reanudación la intensidad del partido aumentó tras el gol de penalti de Helinho y el español Ilie Sánchez fue expulsado, cuando estaba en el banquillo, por protestar.

Toluca se medirá con un León que arrolló por 3-0 al Real Salt Lake. EFE

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