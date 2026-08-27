Despiden a funcionarios de Fiscalía hondureña por negligencias en juicio contra exalcalde

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Tegucigalpa, 26 ago (EFE).- Al menos tres funcionarios del Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras fueron despedidos este miércoles por supuestas "negligencias" en el juicio contra el exalcalde Alexander Ardón, un narcotraficante confeso que fue testigo clave en el proceso por narcotráfico en EE.UU. que culminó con una condena a 45 años de cárcel para el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022).

El despido fue anunciado dos días después de que un Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa dictó un fallo absolutorio a favor de Ardón, exalcalde del municipio de El Paraíso, en el oeste hondureño, "por el delito de lavado de activos en perjuicio del orden socioeconómico del Estado".

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El portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora, dijo que los funcionarios despedidos por presuntas "negligencias" son el fiscal que llevaba el caso de Ardón, el perito que participó en el juicio y el jefe de la unidad, encargado de hacer las pericias en la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

Marlon Duarte, abogado defensor de Ardón, dijo que el lunes en el juicio hubo "inconsistencias que se dieron por parte del órgano acusatorio" y que la pericia de la Fiscalía más bien favorecía a la defensa del acusado.

El fallo a favor de Ardón ha provocado muchas reacciones en contra del sistema judicial hondureño, que nuevamente se ve salpicado por denuncias de irregularidades e inconsistencias al momento de presentar acusaciones ante los tribunales.

El pasado 7 de agosto un tribunal de Honduras finalizó el juicio por blanqueo contra Ardón, testigo clave en el proceso por narcotráfico en Nueva York que culminó con una condena a 45 años de cárcel para el exmandatario Hernández, quien el 1 de diciembre de 2025 fue indultado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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La Fiscalía acusó a Ardón y a su hermano Hugo Alfredo, actualmente prófugo, de no poder justificar más de 50 millones de lempiras (unos 1,8 millones de dólares).

Según las investigaciones, ambos habrían dirigido desde 2003 una estructura dedicada al tráfico de drogas y al lavado de activos, actividades con las que presuntamente obtuvieron ganancias ilícitas que posteriormente utilizaron para adquirir propiedades de alto valor, vehículos de lujo y fincas, lo que rechaza su defensa.

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Ardón, quien el martes llegó en un helicóptero a El Paraíso, donde fue recibido como un héroe por centenares de personas, fue señalado por las autoridades hondureñas como líder del denominado cartel AA.

En EE.UU., Ardón dijo que el Cartel de Sinaloa entregó un millón de dólares para financiar la campaña presidencial de 2013 al entonces candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández.

Además, el exalcalde, que en marzo de 2019 se entregó a la justicia estadounidense, se declaró culpable de narcotráfico y de haber estado involucrado en 56 asesinatos.

Las autoridades hondureñas también han vinculado a Ardón y su hermano con el mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias 'el Chapo', y el guatemalteco Mario Ponce, con quienes supuestamente establecieron "alianzas criminales" para ampliar sus operaciones de narcotráfico en Honduras. EFE

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