Autoridades mexicanas detienen a supuesto implicado en asesinato de creador de contenido

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Ciudad de México, 26 ago (EFE).- Autoridades detuvieron este miércoles en Puebla, en el centro de México, a Jesús Alberto “N”, señalado como uno de los dos hombres que dispararon contra el creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum, asesinado el 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El funcionario explicó en un publicación de X que labores de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia permitieron identificar y ubicar en Puebla al supuesto implicado en el homicidio.

Durante el operativo para detenerlo, agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron atacados por tres hombres armados, según García Harfuch.

Los agentes respondieron a la agresión para proteger al resto del convoy, añadió el funcionario, quien precisó que uno de los atacantes murió y otros dos fueron detenidos, entre ellos Jesús Alberto “N”.

En el lugar, las autoridades decomisaron tres armas de fuego, cartuchos y vehículos.

“Las investigaciones continúan para detener a todos los responsables. No habrá impunidad”, afirmó el titular de Seguridad en una publicación en redes sociales.

Gastélum, de 24 años, fue asesinado el 4 de agosto en Sinaloa, mientras esperaba un pedido frente a un establecimiento de comida rápida y realizaba una transmisión en vivo.

La grabación registró parcialmente el ataque, mientras dos acompañantes del creador de contenido resultaron ilesos.

Un día después, el Gabinete de Seguridad informó que una de las líneas de investigación analizaba publicaciones de Gastélum en redes sociales, algunas con alusiones a una facción de un grupo delictivo, sin establecer que esos contenidos fueran el móvil.

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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró entonces que las autoridades buscarían tanto a los autores materiales como a los intelectuales y que investigarían la causa del homicidio.

El caso ocurrió en medio de la violencia que afecta a Sinaloa desde septiembre de 2024 por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, un escenario en el que otros creadores de contenido han sido asesinados. EFE