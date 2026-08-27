China evacúa a 369 personas del área fronteriza con Nepal, la más afectada por la riada

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Pekín, 27 ago (EFE).- Las autoridades chinas evacuaron a 369 personas de varias poblaciones situadas en un radio de 14 kilómetros del paso fronterizo de Gyirong, en el Tíbet (suroeste de China), tras la riada que dejó al menos tres muertos y 265 desaparecidos en territorio chino.

Las autoridades fronterizas del municipio de Shigatse, al que pertenece Gyirong, movilizaron anoche a sus agentes para ayudar a trasladar de forma urgente a los residentes de las localidades próximas al puerto, según el medio estatal CCTV.

Un primer grupo de 42 vecinos fue evacuado desde una aldea perteneciente a la localidad de Gyirong hacia una zona segura, mientras otras 327 personas de tres pueblos cercanos fueron trasladadas a un núcleo de población de la misma área para su alojamiento temporal.

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Las evacuaciones se producen mientras continúan las dificultades para acceder a las zonas más afectadas por la riada, debido a los daños en las carreteras, los cortes de comunicaciones y electricidad y el riesgo de nuevos desprendimientos provocado por la lluvia y la inestabilidad de las laderas.

Los equipos de rescate detectaron además un lago de barrera, una acumulación de agua formada al quedar obstruido de manera natural un cauce, cuya evolución está siendo vigilada ante el riesgo de nuevas crecidas.

El condado de Gyirong está situado en el suroeste del municipio tibetano de Shigatse y limita con Nepal. Cuenta con unos 18.000 habitantes y presenta una altitud media superior a los 4.000 metros, según datos de la Oficina del Gobierno del condado.

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Su densidad de población es de alrededor de 1,94 personas por kilómetro cuadrado, de acuerdo con la misma fuente.

El primer y hasta ahora único balance divulgado por China cifró el miércoles en tres los muertos y en 265 los desaparecidos en Gyirong, sin ofrecer detalles sobre la nacionalidad o la identidad de las víctimas y las personas sin localizar.

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En el lado nepalí, la riada golpeó con especial fuerza el distrito de Rasuwa y dejó al menos 157 fallecidos, según el último balance disponible, lo que eleva a 160 las muertes confirmadas a ambos lados de la frontera. EFE

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