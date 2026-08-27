Baja California confirma amenazas con explosivos contra edificios y policía de Mexicali

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Ciudad de México, 26 ago (EFE).- El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo, confirmó este miércoles que la alerta emitida por Estados Unidos y retomada por Canadá para Mexicali se originó en información sobre un posible ataque con explosivos contra instalaciones de la Policía Municipal y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Carrillo explicó en una rueda de prensa que, al recibir la advertencia, las autoridades estatales se coordinaron con ambas instituciones e informaron a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, quien ordenó activar la Mesa Estatal de Construcción de la Paz.

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El funcionario mexicano detalló que más de 450 efectivos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y Centro Nacional de Inteligencia, junto con corporaciones estatales y municipales, permanecen desplegados en la capital bajacaliforniana.

“Hasta este momento (...) Mexicali se encuentra en paz, se encuentra tranquilo”, afirmó Carrillo, quien precisó que no se ha localizado ningún indicio que permita confirmar que la amenaza vaya a concretarse.

La vigilancia fue reforzada en edificios públicos, el Valle de Mexicali y los límites con Sonora, mientras las áreas de inteligencia revisan información sobre vehículos, personas y la organización delictiva a la que se atribuye la amenaza.

Las amenazas apuntan al grupo criminal “Los Rusos”, célula vinculada al Cartel de Sinaloa y alineada con la facción de los Zambada, con presencia histórica en el Valle de Mexicali.

La advertencia ocurre días después de que el Gobierno mexicano informara un operativo en un inmueble vinculado a “Los Rusos”, realizado a partir de intercambio de información con la DEA estadounidense.

En esa acción, fuerzas mexicanas aseguraron 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de cuatro millones de dosis, además de un arma de fuego y vehículos.

La organización ha recibido otros golpes, luego de que la Fiscalía de Baja California detuvo en junio a Miguel “N”, alias El Rodillas, señalado como presunto integrante de la célula, mientras en abril autoridades estatales reportaron la captura de actores relevantes vinculados a sus operaciones en la colonia Venustiano Carranza.

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El Gobierno mexicano había sostenido el martes que no existía una amenaza específica o inminente contra la población, aunque reforzó preventivamente los patrullajes.

Carrillo señaló que las autoridades mantienen comunicación con el Consejo de Seguridad Nacional y con Estados Unidos mientras continúa la investigación y el intercambio bilateral de información.

Estados Unidos había suspendido para el 25 de agosto las actividades de su Gobierno en Mexicali y los viajes oficiales hacia esa ciudad después de recibir información sobre una posible amenaza, al tiempo que recomendó a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales, mantenerse atentos a su entorno y buscar refugio en caso de un incidente.

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Canadá hizo eco después de la advertencia estadounidense y recomendó igualmente a sus ciudadanos evitar instalaciones gubernamentales y resguardarse ante una eventual emergencia en la capital de Baja California. EFE