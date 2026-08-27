Detenidos en Ecuador 43 integrantes de las bandas criminales de Los Choneros y Los Lobos

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La Policía de Ecuador ha anunciado este miércoles el arresto de 43 supuestos miembros de las bandas criminales de Los Lobos, asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, y Los Choneros, en operativos simultáneos en los cuales también han sido incautados, entre otros, alrededor de 858.000 euros, armas de fuego y una avioneta.

Bautizadas las operaciones como 'Factoría' y 'Jericó', a la participación de la Policía ecuatoriana cabe sumar la coordinación con la Fiscalía del país andino, amén de la cooperación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y del Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (SOUTHCOM).

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Dirigidas ambas a "afectar las capacidades operativas, logísticas y económicas de estructuras vinculadas a Los Lobos y Los Choneros", según ha indicado el cuerpo policial en un mensaje en redes, entre los 43 detenidos se encuentran alias 'CC' y alias 'León'.

Concretamente, han sido llevados a cabo 36 allanamientos en domicilios repartidos en las provincias de Guayas, Santo Domingo, El Oro, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas. De ellos han sido incautadas unas 2,5 toneladas de "sustancias sujetas a fiscalización", más de 858.000 euros, 25 armas de fuego y mil cartuchos de calibres distintos.

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Adicionalmente, han sido retenidos 21 vehículos y una avioneta, además de incautados cerca de mil litros de combustible de aviación, 47 terminales móviles y chalecos de protección balística, según ha agregado el comandante general de la Policía Nacional de Ecuador, Pablo Vinicio Dávila.

En relación con estas intervenciones se ha pronunciado el propio comandante del SOUTHCOM, el general Francis Donovan, quien ha calificado de "exitosa" a la "serie de operaciones simultáneas dirigidas contra las Organizaciones Terroristas Designadas Los Choneros y Los Lobos", asegurando que están representan una "victoria decisiva para la región".

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"Estas operaciones asestan un golpe severo a la logística, las finanzas y el liderazgo de una red ilícita regional que ha propagado la corrupción y la violencia por todo el hemisferio occidental", ha resaltado Donovan reivindicando, a su vez, a Ecuador --miembro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C)-- como un país que se mantiene "a la vanguardia" de la lucha que comparten contra el "narcoterrorismo".