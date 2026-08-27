Álex Márquez reconoce que el hombro le sigue dando "un poquito de guerra"

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Redacción deportes, 27 ago (EFE).- El español Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), noveno en la clasificación del Mundial de MotoGP, reconoce ante la disputa del Gran Premio de Aragón este fin de semana que el hombro le sigue dando "un poquito de guerra", si bien señala que es algo "totalmente normal".

Y explica que, probablemente, hasta que no se saque la placa de la clavícula a final de año, "dará un poquito de guerra, porque es muy grande y limita un poquito todo".

Reconoció que, después de Silverstone, que era un circuito duro, tuvo "mucha inflamación en el hombro", pero que durante la última semana ha podido entrenar "bastante normal" y preparado.

De Motorland destacó que es un trazado que le gusta y en el que siempre ha conseguido sacar un "buen rendimiento" y que en Moto3 y Moto2 era el circuito de test, por lo que estaba "cada dos por tres" aquí, y que lo conoce "perfectamente".

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"Al principio en las curvas de izquierda sufría un poquito, pero con los años, sobre todo en MotoGP, he dado un paso adelante y ahora se me dan muy bien, es bastante fluido, no hay mucha frenada, no hay mucha curva lenta y eso es algo que a mí me ayuda", explica Álex Márquez, subcampeón del mundo de MotoGP en 2025.

Con 106 puntos, Márquez es noveno en la actual clasificación del Mundial, que lidera el también español Jorge Martín, con 240. EFE