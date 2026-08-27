Agencias

Carlos III expresa sus "profundas condolencias" por la devastadora riada en Nepal

Guardar

Londres, 27 ago (EFE).- El rey Carlos III del Reino Unido expresó este jueves sus "más profundas condolencias" a los afectados por la "devastadoras" inundaciones repentinas en Nepal, que hasta ahora han dejado un saldo de 362 muertos y unos 1.400 desaparecidos, entre ellos 30 británicos.

"Mi esposa y yo estamos profundamente consternados al conocer la noticia de las devastadoras inundaciones que han afectado a la frontera entre Nepal y China", señaló el monarca en un comunicado.

Agregó que muchos británicos mantienen vínculos "fuertes, profundos y personales" con la zona castigada por la riada.

"Expresamos nuestras más profundas condolencias a todos aquellos que han perdido de manera trágica a sus seres queridos y compartimos el profundo pesar de las muchas familias que aguardan con ansiedad noticias sobre amigos y parientes", subrayó en su nota.

PUBLICIDAD

El jefe del Estado británico resaltó que sus pensamientos están con las familias de los policías y miembros de las Fuerzas Armadas que han perdido la vida mientras trabajan al servicio de los demás.

"Expresamos -indicó- nuestro más profundo agradecimiento a quienes han respondido de manera desinteresada al participar en las labores de rescate. Nuestros pensamientos y oraciones están especialmente con todos los afectados y, como siempre, el Reino Unido está dispuesto a brindar apoyo a quienes lo necesiten", puntualiza la nota, que lleva la firma de Carlos R (rey).

PUBLICIDAD

El Reino Unido ha ofrecido 5 millones de libras (5,8 millones de euros) para ayudar al gobierno de Nepal tras la riada. EFE

Últimas Noticias

El Gobierno de Portugal eleva a cuatro los nacionales desaparecidos tras la riada en Nepal

Infobae

La sombra de Groenlandia sobrevuela el referéndum de Islandia sobre la UE

Infobae

Israel anuncia el derribo de un dron lanzado por Hezbolá contra sus tropas en el sur de Líbano

Israel anuncia el derribo de un dron lanzado por Hezbolá contra sus tropas en el sur de Líbano

Álex Márquez reconoce que el hombro le sigue dando "un poquito de guerra"

Infobae

Israel mata a dos hombres en sendos ataques en el norte y sur de la Franja de Gaza

Infobae