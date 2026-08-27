Carlos III expresa sus "profundas condolencias" por la devastadora riada en Nepal

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Londres, 27 ago (EFE).- El rey Carlos III del Reino Unido expresó este jueves sus "más profundas condolencias" a los afectados por la "devastadoras" inundaciones repentinas en Nepal, que hasta ahora han dejado un saldo de 362 muertos y unos 1.400 desaparecidos, entre ellos 30 británicos.

"Mi esposa y yo estamos profundamente consternados al conocer la noticia de las devastadoras inundaciones que han afectado a la frontera entre Nepal y China", señaló el monarca en un comunicado.

Agregó que muchos británicos mantienen vínculos "fuertes, profundos y personales" con la zona castigada por la riada.

"Expresamos nuestras más profundas condolencias a todos aquellos que han perdido de manera trágica a sus seres queridos y compartimos el profundo pesar de las muchas familias que aguardan con ansiedad noticias sobre amigos y parientes", subrayó en su nota.

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El jefe del Estado británico resaltó que sus pensamientos están con las familias de los policías y miembros de las Fuerzas Armadas que han perdido la vida mientras trabajan al servicio de los demás.

"Expresamos -indicó- nuestro más profundo agradecimiento a quienes han respondido de manera desinteresada al participar en las labores de rescate. Nuestros pensamientos y oraciones están especialmente con todos los afectados y, como siempre, el Reino Unido está dispuesto a brindar apoyo a quienes lo necesiten", puntualiza la nota, que lleva la firma de Carlos R (rey).

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El Reino Unido ha ofrecido 5 millones de libras (5,8 millones de euros) para ayudar al gobierno de Nepal tras la riada. EFE