El Gobierno de Portugal eleva a cuatro los nacionales desaparecidos tras la riada en Nepal

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(Actualiza número de desaparecidos portugueses)

Lisboa, 27 ago (EFE).- El Gobierno de Portugal elevó este jueves a cuatro los ciudadanos de nacionalidad lusa (dos hombres y dos mujeres) que se encuentran desaparecidos a raíz de la riada que golpeó ayer el norte de Nepal y que ha dejado múltiples fallecidos.

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Una fuente del Ministerio del Exterior luso precisó a EFE que a los dos desaparecidos portugueses ya confirmados se suman otros dos "que estaban viajando por el Tíbet".

La primera persona portuguesa dada como desaparecida por el Ejecutivo luso es una mujer que formaba parte de un grupo que se encontraba en el puesto fronterizo del lado de Nepal cuando la riada arrasó la zona, mientras que el segundo desaparecido confirmado es un hombre.

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Las autoridades de Nepal elevaron en su última actualización a 359 los fallecidos por la masiva riada que impactó el distrito de Rasuwa, al norte del país, en la frontera con la región autónoma del Tíbet (suroeste de China).

Se trata del último balance difundido por la Policía nepalí en la plataforma X, en el que añade que 63 personas se encuentran recibiendo tratamiento en varios hospitales de Katmandú.

China por el momento ha reportado tres fallecidos y 558 desaparecidos en el condado tibetano de Gyirong, lo que eleva el balance provisional conjunto a 362 muertos y unos 1.400 desaparecidos.EFE