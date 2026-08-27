Israel anuncia el derribo de un dron lanzado por Hezbolá contra sus tropas en el sur de Líbano

Militares israelíes en el sur de Líbano (archivo) POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA ORIENTE PRÓXIMO ASIA LÍBANO ISRAEL FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL

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El Ejército de Israel ha anunciado este jueves el derribo de un dron supuestamente lanzado por el partido-milicia chií Hezbolá contra sus tropas desplegadas en el sur de Líbano, un suceso que se ha saldado sin bajas entre las fuerzas israelíes.

Así, ha señalado en un breve comunicado que "Hezbolá lanzó durante la noche dos drones explosivos contra elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel en el área de Alí Taher, en la zona de seguridad en el sur de Líbano".

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"Los combatientes de las FDI derribaron uno de los drones, mientras que se perdió el contacto con el segundo. No hay bajas entre nuestras fuerzas", ha apuntado, antes de resaltar que sus tropas "no permitirán" que Hezbolá lance ataques contra sus posiciones.