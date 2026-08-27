África avanza hacia un tercer año consecutivo de récord en instalación de paneles solares

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Nairobi, 27 ago (EFE).- África está cerca de instalar 17 gigavatios de energía solar en 2026, lo que supondría batir el récord del continente por tercer año consecutivo tras registrar un crecimiento del 45 % interanual y 100.000 paneles solares montados al día, según un estudio publicado este jueves.

El informe, elaborado por el centro de estudios energéticos Ember y la red global de expertos African Tech Futures Lab, revela que un 75 % de este crecimiento se corresponde con paneles solares colocados en tejados, que no se suelen reflejar en los datos oficiales.

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"Es increíble ver a tantas empresas y particulares, en tantos países africanos, optando por instalar energía solar. Los paneles solares se han abaratado tanto que la rentabilidad es innegable. Sin embargo, gran parte de este crecimiento pasa desapercibido", declaró el analista jefe de Ember, Dave Jones.

El estudio, titulado "El despegue de la energía solar africana que las estadísticas oficiales aún no pueden ver", indica que sólo 36 de los 54 países africanos ofrecen informes oficiales sobre capacidad solar, y los únicos que publican cada año sus datos trimestralmente o con mayor frecuencia son Sudáfrica, Túnez y Tanzania.

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Los analistas prevén que 36 países instalen volúmenes récord de paneles solares en 2026, con 19 de ellos a un ritmo superior al 100 %, como la República Democrática del Congo (RDC, 544 %), Zimbabue (282 %) o Egipto (176 %).

También se estima que la nueva energía solar instalada en 2026 generará unos 23 teravatios-hora al año, una cantidad "suficiente para cubrir el crecimiento promedio anual de la demanda de electricidad en África durante la última década".

Hasta diez países verán como la nueva energía solar habilitada en este años añade más del 10 % a la generación anual de electricidad, como Sierra Leona (97 %), Togo (24 %), Somalia (21 %), Yibuti (21 %), la RDC (14 %), Comoras (14 %), Namibia (12 %), Liberia (12 %), Chad (11 %) y Lesoto (10 %).

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"Los países ya están dando un salto cualitativo hacia un crecimiento energético más rápido, seguro y limpio, y los gobiernos que se anticipen a esta tendencia obtendrán todos los beneficios", añadió Jones.

Por su parte, el director de investigación del African Tech Futures Lab, Joel Nana, señaló que los recursos energéticos distribuidos de África "se están expandiendo rápidamente" y que, en muchos casos, se supera la capacidad de la red eléctrica nacional.

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Nana consideró que el continente se encuentra en una transición "caótica y disruptiva", y que "dista mucho" del modelo ordenado previsto en las estrategias nacionales.

"Los responsables políticos deben empezar a responder a este cambio", agregó.

Aunque la producción de paneles solares en África se cuadruplicará en 2026 hasta los 3,5 gigavatios, liderada por la apertura de nuevas plantas en Egipto y Tanzania, la mayor parte se exportará a Estados Unidos.

Del mismo modo, el 94 % de los paneles instalados en África todavía se importan de China, y los envíos de material chinos se dirigen a su reexportación.

"Parte de la energía solar está, sin duda, transformando la economía del diésel en África", detallan los expertos.

En ese sentido, precisan, un año de importaciones de paneles chinos cuesta 2.400 millones de dólares (unos 2.000 millones de euros), y generar la misma electricidad con diésel costaría esa cantidad cada tres meses.

"La rápida expansión de la energía solar distribuida en África subsahariana -concluye el informe- es una historia de éxito poco difundida. Sin embargo, dado que los países africanos ignoran este cambio, no están incorporando el auge de la energía solar distribuida en sus planes". EFE

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