Alexandrova y Chwalinska, primera y tercera favoritas, eliminadas en octavos

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Monterrey (México), 26 ago (EFE).- La rusa Yekaterina Alexandroava y la polaca Maja Chwalinska, primera y tercera favoritas del Abierto de tenis de Monterrey fueron eliminadas en una ronda de octavos de final que tampoco logró superar la española Cristina Bucsa.

Alexandrova se vio sorprendida por el juego de la danesa Clara Tauson, cuadragésima segunda en el ránking wta, que sobrevivió al desempate en el primer set 7-6(6) y, tras verse superada por la rusa en una disputada segunda manga, recuperó la iniciativa en el tercer set, que se adjudicó por 6-3.

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También este miércoles la estadounidense Alycia Parks, 89 del mundo, sorprendió con su victoria por 3-6, 6-2 y 6-2 sobre la polaca Maja Chwalinska, favorita número tres y la española Cristina Bucca, octava favorita del torneo, cayó ante la checa Darja Vidmanova, número 90 de la WTA, en dos sets, por 6-4 y 7-5.

No falló la belga Elise Mertens, número dos, que obtuvo su pase a los cuartos de final, en un intenso duelo que se adjudicó en tres sets, 6-1, 4-6 y 6-3, frente a la húngara Panna Udvardy.

En el arranque de la jornada la estadounidense Ann Li avanzó a la siguiente ronda gracias a que su rival, la uzbeka Maria Timofeeva, se retiró del torneo, antes del juego de octavos de final, por una lesión en la espalda.

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En los cuartos de final, que se disputarán este jueves, se medirá la checa Darja Vidmanova a su compatriota Nikola Bartunková.

En otro duelo, Elise Mertens se medirá a la ucraniana Yuliia Starodubseva.

Las estadounidenses Alycia Parks y Ann Li disputarán un boleto a la semifinal.

Y la francesa Diane Perry se eliminará con la danesa Clara Tauson.

El Abierto de Tenis Monterrey de la WTA, que disputa su decimoctava edición y se juega sobre cancha dura, repartirá una bolsa de más de 1.2 millones de dólares en premios.EFE