Justicia armenia arresta a expresidente acusado de corrupción

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Tiflis, 27 ago (EFE).- La Justicia armenia dictó hoy la medida cautelar de arresto por dos meses contra el expresidente de la nación caucásica, Robert Kocharián, en el marco de una investigación por lavado de dinero, recepción de soborno y abuso de poder, según informó el Comité Anticorrupción de Armenia.

"El Tribunal Anticorrupción, presidido por el juez Sarguis Dadoyán, satisfizo totalmente la demanda de la instrucción e impuso la medida cautelar de arresto contra Robert Kocharián", afirmó la portavoz del Comité Anticorrupción, Marina Ojanjanián.

La sesión del Tribunal comenzó la víspera, pero por la noche el exmandatario tuvo que ser trasladado a un hospital por problemas de salud, por lo que la vista de la causa continuó sin su presencia.

Kocharián y su hijo Sedrak fueron detenidos el pasado martes por las autoridades armenias, que practicaron registros en sus viviendas.

El pasado lunes, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, sostuvo un enfrentamiento verbal con Levón Kocharián, otro de los hijos del expresidente y miembro del partido opositor Armenia, quien acusó al primer ministro de "traidor" que acabó con el Artsaj (nombre armenio de Nagorno Karabaj).

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Pashinián, por su parte, amenazó con enjuiciar a su padre y confiscarle sus bienes "para que no los hereden sus hijos y nietos".

El líder armenio también exigió al Kocharián hijo que justifique la procedencia de su fortuna millonaria. En respuesta, Kocharián acusó a Pashinián de despotismo y señaló que "esto contradice los estándares europeos, la democracia".

Levón Kocharián denunció que la detención de su padre y los registros policiales podrían estar relacionadas con sus palabras, aunque aseguró que ya se había expresado en estos términos en el pasado.

En el marco de esta purga también fue detenido Serzh Sargsián, el tercer presidente de Armenia, quien sustituyó a Kocharián y es ahora también investigado por corrupción.

En las pasadas elecciones legislativas armenias del 7 de julio, en las que se impuso el partido gobernante Contrato Civil de Pashinián, el bloque Armenia logró un 9,92 % de los votos, logrando su inclusión en el Parlamento.

Durante la campaña electoral, Pashinián aseguró que "el ladrón debe estar en la cárcel" en alusión a Kocharián, que enfrenta varios cargos penales desde la llegada al poder del actual primer ministro en 2018.

A la vez, Pashinián, uno de los líderes de protestas antigubernamentales en Armenia en 2008, negó que la persecución de los expresidentes estuviera relacionada con motivos personales, en una aparente referencia al tiempo que pasó en la cárcel hace casi 20 años por sus convicciones políticas.EFE

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