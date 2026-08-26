Vicky Martín Berrocal 'confirma' su relación con Javier Cabrera en El Rocío

26/08/2026 Vicky Martín Berrocal EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Vicky Martín Berrocal está feliz y ha decidido vivir con naturalidad el gran momento personal que está atravesando al lado de Javier Cabrera. Un mes después de salir a la luz su incipiente historia de amor con el consejero delegado de una de las compañías españolas más punteras del sector tecnológico y energético, GSL (Grupo Solar Lighting), y confirmando que el verano no ha hecho más que afianzar sus sentimientos, la diseñadora y el que podría ser su nuevo novio se han dejado ver juntos en público por primera vez en una cita muy especial para ambos: el traslado de la Virgen del Rocío desde su ermita hasta la localidad onubense de Almonte, conocido como el Rocío chico.

Devota de la Blanca Paloma, Vicky la ha acompañado en el camino como una peregrina más y lo ha hecho acompañada no solo por su hija Alba Díaz, su hermana Rocío Martín Berrocal, o algunas de sus amigas como Eva González, Carla Pereyra o Jedet, sino también por Javier, presumiendo de su complicidad sin importarles el resto del mundo y revelando que el andaluz es ya uno más en su círculo más cercano, como publican este miércoles las revistas ¡Hola! y Diez minutos.

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Fue la web 'Vanitatis' quién reveló en primicia a mediados de julio que la exmujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' había recuperado la ilusión en el amor al lado del empresario dos años después de su breve noviazgo con Enrique Solís, y aunque entonces no quiso confirmar ni desmentir si volvía a estar enamorada -"Perdonadme chicos. Que me da mucho apuro, te lo juro por mi vida, que yo ya no estoy acostumbrada a esto y... no tengo nada que contaros. De verdad que no. Os lo juro que no. Gracias" expresaba ante los micrófonos de Europa Press- sus imágenes juntos en el Rocío chico dejan entrever que lo que comenzó como un tímido romance que ambos querían mantener lejos de los focos se ha convertido este verano en una relación con todas las letras de la palabra.