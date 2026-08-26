Levaduramadre impulsa su expansión internacional con su primera tienda en Puerto Rico

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Levaduramadre, la firma española de pan y pastelería artesanal, impulsa su expansión internacional con su desembarco en América con la apertura de su primera tienda en Puerto Rico.

En concreto, esta inauguración supone el primer gran paso de la marca al otro lado del Atlántico y consolida su plan de internacionalización, iniciado en 2025 con su aterrizaje en Andorra, llevando por primera vez su modelo de negocio al mercado latinoamericano, según informa la empresa.

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"Llegar a Puerto Rico representa el hito más ambicioso dentro de nuestra estrategia de internacionalización. Tras dar el primer paso el año pasado en Andorra, cruzar el charco y establecer nuestro primer punto de venta en América confirma la solidez de nuestra propuesta y el atractivo universal del pan artesano de calidad", han señalado desde la dirección de la compañía.

De esta forma, el nuevo local se encuentra estratégicamente situado en la ciudad de Bayamón, el segundo municipio más poblado del país, considerado uno de los grandes motores económicos e industriales del área metropolitana de San Juan, un entorno dinámico y culturalmente afín al espíritu de cercanía de la enseña.

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A diferencia del formato habitual de la marca, este espacio en Puerto Rico introduce un concepto ampliado diseñado para ofrecer una experiencia gastronómica integral. El local cuenta con un obrador propio donde se elaboran diariamente todos los productos a la vista, garantizando la máxima frescura y calidad.

Además de la zona de venta de panadería y repostería, el establecimiento dispone de una amplia área de cafetería con capacidad para 40-43 comensales, un salón adicional polivalente de 10-12 comensales equipada para acoger eventos corporativos, presentaciones y encuentros sociales, y una terraza al aire libre para 20-25 personas.

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Respecto a la oferta comercial, los clientes podrán encontrar los productos más emblemáticos y reconocibles de la marca como sus tradicionales hogazas de masa madre, palmeras, cookies y muffins, junto a una variada selección de especialidades locales y productos gourmet adaptados a los gustos de la región.

Levaduramadre, que cuenta con más de 165 tiendas, cerró 2025 con una facturación récord de 49,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 16% respecto al ejercicio precedente, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) creció un 26,1%, reforzando la robustez de su modelo de negocio.

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De cara a este ejercicio, la enseña se ha marcado como objetivo mantener la senda de crecimiento de los últimos años y alcanzar una facturación de 60 millones de euros, la apertura de 60 nuevas tiendas a través de los distintos canales en los que opera la marca y continuar elevando de forma significativa su Ebitda.