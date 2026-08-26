La UA pide que no se amplíe la guerra de Sudán a otros países tras ataques aéreos en Chad

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Nairobi, 26 ago (EFE).- La Unión Africana (UA) pidió este miércoles evitar una posible extensión de la guerra de Sudán a otros países, tras los ataques aéreos ocurridos el pasado 20 de agosto en la región de Ennedi-Este, en el noreste de Chad y fronteriza entre ambos países.

En un comunicado, el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, mostró su preocupación por estas acciones y reafirmó el compromiso del organismo con la soberanía, la inviolabilidad de las fronteras, la unidad y la integridad territorial de sus Estados miembros.

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"(Youssouf) hace un llamamiento a todas las partes implicadas para que actúen con la máxima moderación, se abstengan de cualquier acción que pueda aumentar las tensiones entre los Estados vecinos y adopten todas las medidas necesarias para evitar que el conflicto en Sudán se extienda más allá de las fronteras del país", reza el texto.

Asimismo, subrayó la necesidad de reforzar la cooperación y el diálogo para prevenir incidentes transfronterizos y reducir el riesgo de escalada, en colaboración con la UA.

El Ejército chadiano denunció este sábado un ataque con drones contra un grupo de vehículos, sin atribuir esta acción ni al Ejército ni a un grupo armado de ese país.

No es el primer incidente de este estilo que tiene lugar en el este de Chad.

A mediados de marzo, 17 personas murieron en un ataque con drones procedente de Sudán perpetrado en la ciudad chadiana de Tiné (este), también fronteriza entre los dos países.

El Gobierno de Chad anunció el pasado 23 de febrero el cierre de la frontera con Sudán por las "repetidas" incursiones de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) sudanesas, poco después de que al menos 9 soldados chadianos y 18 paramilitares sudaneses murieran en enfrentamientos tras un intento de ataque en Tiné.

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Los tres años de guerra en Sudán entre el Ejército y las FAR han provocado la muerte de unas 400.000 personas (según estimaciones de EE.UU.).

También han abocado a más de 21,2 millones de personas a una situación de hambruna aguda y han obligado a otros 14 millones a abandonar sus hogares, convirtiendo al país africano en el escenario de la peor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, según la ONU. EFE

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