El principal aeropuerto de Venezuela habilita terminales temporales para retomar operaciones desde el 1 de septiembre

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El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal de Venezuela, ha anunciado este martes que desde el próximo 1 de septiembre serán reanudados formalmente los vuelos nacionales e internacionales en las terminales temporales habilitadas tras los estragos causados por el doble terremoto que sacudió al país a finales del pasado mes de junio dejando al menos 6.509 víctimas morales.

"A partir del martes 1 de septiembre de 2026, iniciarán formalmente las operaciones en las terminales temporales habilitadas, tanto para vuelos nacionales como internacionales", ha informado el mismo aeropuerto en un comunicado en el cual ha destacado que la apertura es posible gracias a un proceso de reconstrucción "bajo altos estándares de calidad y últimas tecnologías".

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De este modo, la autoridad de este aeropuerto que sirve a Caracas, capital del país, ha instado a los pasajeros a comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas para verificar la reprogramación de sus vuelos hacia las terminales temporales.

"Más que una infraestructura, este espacio representa una profunda reconexión con el mundo y con lo nuestro: el reencuentro con nuestras raíces, la unión de las familias y la certeza de que la puerta de Venezuela sigue abierta al porvenir", destaca el texto del aeropuerto.

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Situado en el estado costero de La Guaira, el más afectado por el doble terremoto de magnitudes superiores a 7, el Aeropuerto de Maiquetía sufrió parte de los estragos derivados del seísmo hasta el punto de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció su cierre temporal "por graves daños a su infraestructura".