La mitad de los trabajadores españoles se plantea cambiar de trabajo, según Pluxee

26/03/2026 Trabajadora de Consum ECONOMIA CONSUM

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El 50% de los empleados españoles afirma que está abierto a cambiar de empresa o se lo plantea activamente coincidiendo con el regreso de las vacaciones, una cifra que asciende hasta el 75% en el caso de la Generación Z, según se desprende del estudio 'Claves del nuevo equilibrio laboral: tendencias y retos 2026' elaborado por Pluxee.

El informe revela que entre los trabajadores más jóvenes dos de cada diez buscan activamente una nueva oportunidad profesional, mientras que el 55% se muestra abierto a escuchar ofertas. En el caso de los Millennials, un 11,7% se encuentra en búsqueda activa y un 48,4% estaría abierto al cambio.

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En el lado opuesto, la Generación X y los Baby Boomers apuestan mayoritariamente por la estabilidad laboral. Un 58% de los profesionales pertenecientes a la Generación X y un 80% de los Baby Boomers afirman que no quieren cambiar de empleo "en ningún caso".

Entre las principales razones para motivar este cambio de trabajo, el 67% de los consultados cita el salario como principal motivo para cambiar de empleo, en un contexto marcado por el encarecimiento de la vida que ha llevado al 88% a reducir gastos en el último año y al 61% a declarar insatisfacción con su sueldo actual.

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A la retribución económica le siguen la flexibilidad, una mejor conciliación y la búsqueda de mejores horarios. En este punto, el 85% de los empleados asegura que la falta de medidas de conciliación en sus empresas sería motivo para cambiar de trabajo.

En este sentido, esta falta de conciliación afectaría de forma diferenciada según la edad o el género: un 32,9% de las mujeres y un 42,6% de los miembros de la Generación Z se irían directamente a otra empresa que les permitiese conciliar si la suya no lo hiciese.

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Por su parte, contar con planes de beneficios para empleados gana peso como motivo de cambio, subiendo seis puntos en el último año (del 23% al 29%). El seguro de salud, la tarjeta restaurante, la aportación al plan de pensiones, la tarjeta transporte y las ayudas a formación son los cinco beneficios más valorados actualmente por los empleados.

La Chief Marketing Officer de Pluxee España, Miriam Martín, ha destacado al respecto que los datos dibujan a un empleado "que no espera ser remunerado únicamente a través del salario". A su juicio, "atraer y fidelizar talento ya no depende solo de la nómina, sino de la capacidad de responder a lo que las personas necesitan dentro y fuera del trabajo".

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