La experiencia de vídeo vertical de Netflix llega a España

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La experiencia de vídeo vertical de Netflix ha llegado a España como parte del rediseño de la aplicación para móvil que busca facilitar la navegación y el descubrimiento de contenidos de una manera más rápida y personalizada.

La compañía tecnológica ha seguido el ejemplo de redes sociales como Instagram y TikTok para rediseñar su aplicación móvil, con el objetivo de que la experiencia aproveche la forma en que los usuarios utilizan realmente sus 'smartphones'.

El nuevo diseño impulsa el formato vertical, que promueve una navegación fluida para descubrir rápidamente nuevos contenidos o revivir los mejores momentos de los programas, como explica la compañía.

Para ello, se basará en vídeos verticales con fragmentos de series, películas y otros programas, que se encontrarán en una sección dedicada (Clips) como una selección adaptada a los gustos de los usuarios.

Estos clips podrán guardarse en la lista de contenidos para verlos más tarde e incluso pueden compartirse a través de redes sociales o de mensajes para comentar determinadas escenas o hacer recomendaciones a amigos, familiares y seguidores.

El formato vertical llega ahora a España tras su lanzamiento en abril en Australia, Canadá, Estados Unidos, Filipinas, India, Malasia, Pakistán, Reino Unido y Sudáfrica, y la expansión a Alemania, Brasil, Corea, Francia y México de mediados de julio.