Extremadura no asistirá a la Sectorial de Infancia de este jueves sobre menores en Ceuta y rechaza "cualquier reparto"

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El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha remitido una segunda carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la que comunica que la comunidad no asistirá a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para este jueves, 27 de agosto.

Fernández reclama, además, que conste en acta el rechazo de la Junta de Extremadura al acuerdo propuesto por el Gobierno de España y a "cualquier reparto" de menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta hacia la comunidad autónoma.

De igual modo, anuncia que la Junta de Extremadura impugnará judicialmente aquellos expedientes que no concluyan con el retorno de los menores a Marruecos, y exige al Gobierno central que cumpla previamente con sus competencias en materia de extranjería.

El vicepresidente recuerda, en este punto, que "corresponde al Estado" resolver la situación de estos menores y realizar una "valoración individualizada de cada expediente antes de plantear cualquier traslado a otra comunidad autónoma".

Cconsidera, también, que el Gobierno de España debe abordar primero la situación existente en Ceuta y "garantizar la seguridad" de los menores antes de plantear nuevos repartos territoriales, indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

INVESTIGACIÓN DE AGRESIONES SEXUALES

Fernández reclama, al mismo tiempo, que se investiguen las "agresiones sexuales y violaciones" denunciadas en la ciudad autónoma y que se adopten "todas las medidas necesarias para garantizar la protección de niñas y adolescentes, tanto españolas como extranjeras".

Asimismo, Óscar Fernández exige que se identifique a los responsables de estos delitos y que sean puestos a disposición de la Justicia "para responder por sus actuaciones".

Del mismo modo, reclama que se acelere la "reunificación familiar" y el retorno de aquellas menores que hayan podido ser víctimas de agresiones sexuales, "priorizando su protección y bienestar".

Con ello, la Junta de Extremadura defiende que "cualquier actuación debe realizarse atendiendo al interés superior del menor y mediante una valoración individualizada de cada situación". En este sentido, Fernández señala que los traslados automáticos o colectivos antes de resolver los expedientes "pueden dificultar la reunificación de los menores con sus familias y el retorno a su país de origen cuando proceda".

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Óscar Fernández reafirma, así, la posición de la Junta de Extremadura de rechazar el reparto de menores procedentes de Ceuta mientras el Gobierno central "no cumpla sus obligaciones y resuelva individualmente cada expediente".

El vicepresidente reclama, al mismo tiempo, al Ejecutivo central del socialista Pedro Sánchez que "garantice la seguridad en Ceuta, cumpla sus competencias en materia de extranjería y priorice la reunificación familiar y el retorno de los menores antes de trasladarlos a otras comunidades autónomas".

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