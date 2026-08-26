El centrocampista italiano Matteo Prati jugará cedido en el Racing Club esta temporada

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El centrocampista italiano Matteo Prati se convirtió este miércoles en nueva incorporación del Racing Club, al que llega en calidad de cedido para la temporada 2026-27 con una opción de compra, tras el acuerdo alcanzado entre la entidad española y el Cagliari italiano, según ha comunicado el club cántabro.

Prati, de 22 años, reforzará la medular del campo del conjunto dirigido por José Alberto López como jugador cedido con opción a compra durante esta campaña. Llega al Racing con la experiencia de haber disputado 71 encuentros en la Serie A y seis en la Copa de Italia.

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El centrocampista completó los últimos años de su formación futbolística entre el Cesena y el club de su localidad natal, con el que dio el salto al primer equipo. En 2022 firmó por la SPAL de la Serie B y un año más tarde se incorporó al Cagliari en la máxima categoría del fútbol italiano. Después de tres temporadas, Prati se marchó cedido al Torino en la segunda mitad de la pasada campaña, con el que disputó 14 partidos.

Además, el de Ravenna ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección 'azurra' en nueve ocasiones con la Sub-20, alcanzando la final de la Copa del Mundo de 2023. Y acumula 15 internacionalidades con la Sub-21, con la que jugó el Campeonato de Europa de 2025.

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