Mueren 14 bebés tras un incendio en una sala de ginecología de un hospital de Islamabad, en Pakistán

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Un incendio en la sala de ginecología de un hospital de Islamabad, capital de Pakistán, ha provocado la muerte de al menos 14 recién nacidos que se encontraban en la misma y que, según las autoridades locales, "han quedado completamente quemados".

Así lo ha comunicado la administración del distrito capitalino, que en un comunicado recogido por el diario paquistaní 'Dawn' ha señalado que "el incendio fue controlado de inmediato y los niños fueron trasladados inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos", si bien ha reconocido que 14 de ellos "han quedado completamente quemados".

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La portavoz del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas (PIMS, por sus siglas en inglés), la doctora Aniza Jalil, ha declarado al citado periódico que había 15 recién nacidos en la sala, pero "al menos un bebé fue salvado por un médico".

El fuego habría comenzado por la explosión de un compresor de aire acondicionado dentro de la sala, según ha informado la cadena Geo TV citando a fuentes de los servicios de emergencia.

La oficina del primer ministro del país, Shehbaz Sharif, ha confirmado en redes la cifra de fallecimientos: "Shehbaz Sharif ha expresado su profundo pesar por el trágico incendio en la sala de recién nacidos del Hospital PIMS, en el que han fallecido 14 bebés", reza la publicación.

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Asimismo, el mandatario "ha ordenado a las autoridades que investiguen de inmediato" lo sucedido, ha señalado la oficina de Sharif. "Una situación como esta, con niños, es irreparable. Se deben examinar minuciosamente los motivos del incidente, determinar a los responsables y tomar las medidas más estrictas", ha reclamado.

Por su parte, la representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Pakistán, Pernille Ironside, ha lamentado "profundamente" la "trágica muerte" de los catorce recién nacidos a causa del incendio.

"Trasladamos nuestras más sinceras condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos y a todas las personas afectadas por este devastador incidente", ha dicho, antes de agregar que "todo recién nacido merece un comienzo seguro en la vida, y toda madre y todo niño o niña deben poder recibir atención en un centro sanitario seguro".

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"UNICEF pide revisar y reforzar urgentemente las normas de prevención de incendios y seguridad en los centros sanitarios, para garantizar que toda madre y todo niño o niña puedan recibir la atención que necesitan en un entorno seguro", ha zanjado Ironside, según un comunicado publicado por el organismo.