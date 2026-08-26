Torres espera habilitar 2.000 plazas más para migrantes en nuevos espacios en Ceuta y pide "arrimar el hombro"

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El ministro de Política Territorial y Mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha pedido "arrimar" el hombro para solucionar la crisis migratoria en la ciudad autónoma en alusión a las quejas de los ceutíes por la apertura de instalaciones temporales para la acogida de migrantes y ha anunciado que el Gobierno espera disponer este miércoles de nuevos espacios para albergar a otros 2.000 migrantes que permanecen en las calles. Estas plazas se sumarían a las 1.800 que ya se han habilitado desde el inicio de la crisis.

"Si no acotamos a los inmigrantes que están pernoctando en las playas y en las aceras, es imposible que podamos filiarlos como paso absolutamente imprescindible para las siguientes actuaciones", ha argumentado Torres en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el real decreto que declara la 'situación de interés para la seguridad nacional' Ceuta, con nuevos espacios habilitados para acoger a los inmigrantes dependientes del Gobierno de la ciudad, entre ellos cinco polideportivos cubiertos --Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor, y los complejos deportivos Guillermo Molina y Díaz Flor--.

Torres ha asegurado entender las "quejas" de los vecinos de Ceuta, por el uso de instalaciones públicas como polideportivos, pero ha recordado que el Gobierno "ha venido para solucionar los problemas. "Lo decía ayer el presidente Vivas, tenemos que arrimar todos el hombro", ha añadido.

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El ministro ha admitido que la tramitación de los expedientes "no es sencilla" y ha recordado la necesidad de "hacer las cosas como marca la legislación. Según Torres, "ante una persona que está en un lugar, que ha pasado una frontera y que no quiere regresar, la voluntad del Gobierno de España es absoluta para que pueda volver, pero hay que hacerlo respetando las leyes".

Por ello ha añadido que "cuanto antes estén en lugar acotados, se les pueda filiar y se sepa su nombre, de donde provienen y si tienen derecho a asilo antes se podrá culminar los expedientes y hacer lo que piden los ciudadanos"

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Y preguntado por aquellos que no quieran ser filiados, ha insistido en que "tienen que estar en espacios cerrados y, lo lógico, es que quieran ir porque son sitios donde tienen una situación distinta a la de dormir a la intemperie". "Si no se data a las personas y no se filian, solamente cabe la voluntad individual de volver a pasar el espigón y volver a Marruecos", ha advertido el Mando Único.

Ante el malestar de los ceutíes, el ministro ha recordado a la crisis migratoria vivida en Canarias cuando era presidente autonómico. "Tuvimos que hacerlo también allí, abrimos hoteles, abrimos espacios educativos durante meses para poder llegar a la normalidad que finalmente se alcanzó y también aquí se va a alcanzar", ha argumentado.

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Ha explicado que durante esta mañana se buscarán, junto a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, nuevas infraestructuras para alojamiento temporal y ha admitido que no existen aún datos oficiales del número total de personas en situación irregular que puede permanecer en Ceuta, ni de los de expedientes tramitados, ni de solicitudes de asilo presentadas. "No es posible saber con exactitud el número que puede quedar lo importante es que hoy mismo podamos decidir que hay nuevos espacios".

Respecto a los menores, también ha reconocido que quedan sin filiar "porque están también en las calles" y por ello " se desconoce el número definitivo". En este caso ha recordado que la competencia de infancia es la Ciudad Autónoma, pero "lógicamente tienen que colaborar las dos instituciones". Según Torres, están filiados "imps 1.410 menores", una cifra inferior a los más de 2.900 que dio este martes el vicepresidente primero Carlos Cuerpo con motivo de su visita a Ceuta.

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