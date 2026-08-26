Nagore Robles rompe su silencio sobre la boda de su ex Sandra Barneda y Pascalle Paerel

Sandra Barneda anunciaba hace varias semanas su compromiso matrimonial con su pareja, Paascalle Paerel después de cuatro años de discreta relación. Con un montaje de imágenes de lo más cómplices y sonrientes en blanco y negro en su cuenta de Instagram, la presentadora revelaba que será el 10 de octubre de 2026 -"una fecha que nos encontró a nosotras. Tres dieces. Tres unos. Un 111, que simboliza nuevos comienzos ahora será nuestra para siempre"- cuando pongan el broche de oro a su historia de amor dándose el 'sí quiero' en una ceremonia de la que por el momento no han trascendido más detalles.
Y ahora ha sido Nagore Robles -con la que Sandra protagonizó un mediático noviazgo entre 2016 y 2022- la que ha roto su silencio sobre el importante paso que está a punto de dar la periodista junto a la bailarina y abogada holandesa a la que conoció poco después de su ruptura. A su regreso de sus vacaciones en Suiza, la tertuliana ha confirmado que ya conocía la noticia y ha revelado que por supuesto que se alegra por su exnovia.
PUBLICIDAD
"Mira, me pillas súper cansada, pero cómo no me voy a alegrar Pues sí, ya lo sabéis Claro que me alegro, todo lo bueno que le pase a ella, claro que me alegro Y cualquier celebración que haga, todo lo bueno que le traiga la vida, evidentemente, O sea, es que, si no sería absurdo Nos deseamos lo mejor siempre, la una a la otra. O sea, que todo lo bueno que nos pase, pues bienvenido sea" ha expresado rotunda.