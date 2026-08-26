Asciende a ocho el número de muertos tras incendio en planta de gas rusa

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Moscú, 26 ago (EFE).- El número de muertos a consecuencia de un incendio en una planta de gas de la región de Amur, en el Lejano Oriente ruso, ascendió a ocho, y otras ocho personas siguen desaparecidas, según informaron este martes la defensa civil y los servicios de emergencias locales.

"En el marco de las labores de búsqueda y rescate llevadas a cabo durante la primera mitad de la jornada los especialistas localizaron y evacuaron los cuerpos de seis fallecidos (...) Otro cuerpo yace en una zona a la que todavía no se puede acceder debido a las consecuencias del incendio", señaló un comunicado de los servicios de emergencias citados por la agencia rusa Interfax.

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De tal modo, el número total de fallecidos confirmados ascendió a ocho, según las autoridades.

Además, señalaron que "en estos momentos se desconoce el paradero de ocho personas", todos ciudadanos chinos.

El incendio, cuyas causas todavía no han sido reveladas, se desató este martes en un taller tecnológico auxiliar de la planta, donde se ultimaban los preparativos para la puesta en marcha de la instalación.

Hasta el momento se han identificado los restos de siete víctimas -un ciudadano ruso y seis chinos-, 152 personas resultaron heridas, de las cuales 37 fueron hospitalizadas, ocho de ellas en estado grave.

Las autoridades incoaron una causa penal por violación de las normas de seguridad industrial en instalaciones peligrosas.

La planta aspira a convertirse después de su lanzamiento en uno de los mayores productores mundiales de polietileno y polipropileno. EFE