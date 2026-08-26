Detenido en Gran Canaria un entrenador de voleibol por una agresión sexual a una menor a la que había dirigido

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La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un jugador y entrenador de voleibol como presunto autor de un delito de agresión sexual a una menor a la que había dirigido durante dos temporadas anteriores.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, los hechos habrían tenido lugar en diciembre de 2025 en la vivienda del varón y fue la propia chica la que presentó la denuncia contra el varón.

En este sentido, el detenido mantenía contacto con la víctima a través de una red social, medio mediante el cual habría facilitado a la menor su número de teléfono y la dirección de su domicilio, hasta donde esta se desplazó. Una vez en allí, presuntamente se produjeron relaciones de carácter sexual contra la voluntad de la víctima.

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Por su parte, tras las investigaciones desarrolladas por los agentes de la UFAM, se procedió a la localización y detención del investigado como presunto responsable de los hechos.

Finalmente, la Policía Nacional ha explicado que una vez concluidas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.