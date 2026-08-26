Bratislava, Milán y Burdeos, entre las ciudades más económicas para una última escapada de verano

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La mitad de los españoles cuenta con flexibilidad total o parcial de fechas para elegir sus periodos vacacionales, un factor determinante que está impulsando la preferencia por viajar en temporada baja para abaratar costes y evitar las aglomeraciones del verano.

Así lo refleja el informe Smart Summer 2026 elaborado por el buscador de viajes Skyscanner, que destaca cómo la adaptabilidad en el calendario permite mitigar los dos principales obstáculos expresados por los usuarios al organizar viajes en grupo: la dificultad para coordinar las agendas (35%) y el elevado coste total del viaje (41%).

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Para facilitar la planificación en el cierre de la temporada estival, la plataforma ha presentado su ranking de los diez destinos internacionales con los precios de vuelos de ida más económicos para viajar durante el mes de septiembre.

La lista está encabezada por la ciudad eslovaca de Bratislava, con un precio medio de 61,58 euros, seguida de las localidades marroquíes de Esauira y Rabat, cuyos billetes se sitúan en los 62,55 euros y 66,10 euros de media, respectivamente.

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El desglose de los diez destinos más asequibles se completa con Milán (Italia) a un precio medio de 68,52 euros; Burdeos (Francia) con 75,94 euros; Ginebra (Suiza) por 82,74 euros; Katowice (Polonia) con 85,93 euros; Faro (Portugal) a 86,06 euros; Niza (Francia) por 95,61 euros y la capital albana, Tirana, con una media de 102,28 euros.

Esta diversidad de opciones abarca desde destinos costeros y culturales en el área mediterránea hasta capitales europeas, consolidando la tendencia del viajero español hacia un consumo de viajes más planificado, eficiente y desestacionalizado.