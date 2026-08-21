Viernes, 21 de agosto de 2025 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

COLOMBIA TERREMOTO

Cali (Colombia) - El terremoto en Colombia destruyó el cementerio el cementerio de Roldanillo, un municipio del Valle del Cauca, donde quedaron al descubierto cadáveres con prendas militares cuya procedencia investiga la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para establecer su relación con el conflicto armado.

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PERÚ TERREMOTO

Lima - Las autoridades de Perú ofrecen un balance sobre el impacto del terremoto de magnitud 7,2 que golpeó el jueves a la región sureña de Ayacucho, aunque sin causar grandes daños debido a la profundidad del origen del movimiento.

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MÉXICO EEUU

Tijuana - Dar a luz en el lado estadounidense de la frontera ha sido durante décadas una práctica común para mujeres mexicanas de Tijuana, pero las nuevas medidas del Gobierno de Donald Trump contra el llamado “turismo de parto” amenazan con cerrar una vía utilizada para que sus hijos nazcan como ciudadanos de Estados Unidos.

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ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantiene su exigencia de que Hamás se desarme antes de permitir cualquier avance en el plan de paz para Gaza, mientras incrementa sus ataques verbales contra Turquía, tras bombadear un aeropuerto militar en Siria esta semana alegando que iba a acoger tropas turcas. (Texto)

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- En el sur de Gaza, la ofensiva israelí no solo ha acabado con edificios enteros, también con árboles y huertos que servían de sustento a las abejas de Sameh Al Aqad. Tras meses desplazado lejos de sus colmenas, este gazatí las va reconstruyendo sin apenas recursos, para llenarlas de nuevo de unos insectos que, dice, forman parte de su sangre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- El presidente de Líbano, Joseph Aoun, prosigue su viaje por Italia y asistirá a la inauguración de los XX Juegos Mediterráneos en Taranto (sur), donde coincidirá con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni (Texto)

HONG KONG JUICIO

Hong Kong.- Un tribunal de Hong Kong revela los veredictos en el proceso por "incitación a la subversión" contra los activistas Lee Cheuk-yan y Chow Hang-tung, una causa vinculada a la organización durante décadas de las vigilias en memoria de la represión militar de 1989 de Tian'anmen de Pekín, en medio de la pérdida de libertades de la excolonia británica.

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ÓSCAR

Los Ángeles (EE.UU.) - En el marco de los 100 años de los Premios Óscar, que se cumplirán en 2029, y en un momento en que las salas de cine buscan reivindicar su lugar frente al streaming, la Academia de Hollywood convocó a cines de todo el mundo a postularse para integrar una lista inédita de 50 recintos, seleccionados no solo por su programación o su historia, sino por el vínculo que han construido con sus comunidades.

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ADEMÁS

COREA DEL SUR MANIOBRAS | Seúl - Corea del Sur finaliza las maniobras militares Ulchi Freedom Shield (UFS) junto a Estados Unidos, seis días antes de lo previsto, después de la orden del presidente estadounidense, Donald Trump, para recortarlas en un intento por retomar el diálogo con Pionyang y entre críticas a Seúl. (Texto)

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UCRANIA GUERRA | Leópolis - En un intento por abrumar las defensas aéreas de Ucrania, Rusia aumenta el uso de drones de propulsión a chorro y Banderol, un nuevo híbrido de misil y dron con menor cargas explosiva pero bajo coste, e intensifica los ataques diurnos, además de los ataques balísticos nocturnos. (Texto)

- "Desde que llegó a Rusia se sintió estafado y prisionero" relata A., el hijo de uno de los cientos de peruanos reclutados por el país europeo para luchar contra Ucrania y de quien su familia no tiene noticias desde hace 100 días. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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RUSIA OPOSICIÓN | Moscú - La 'última palabra' es un derecho que recibe todo acusado en Rusia antes de escuchar el veredicto del tribunal. Debido al gran número de condenas de cárcel dictadas por la Justicia en los últimos años, ese alegato se ha convertido al mismo tiempo en un grito de protesta y en un género literario. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PANAMÁ FAUNA | Ciudad de Panamá- Los avistamientos de cocodrilos y caimanes en zonas urbanas han crecido en la Ciudad de Panamá, donde la percepción ciudadana apunta a una supuesta proliferación de estos reptiles aunque los expertos advierten que no existen elementos suficientes para hablar de una sobrepoblación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

COREA DEL SUR ROBOTS | Seúl.- El Galaxy Robot Park abre sus puertas este viernes en Seúl con robots humanoides que bailan K-pop y practican deportes, en un parque temático que fusiona inteligencia artificial, robótica y entretenimiento y que será presentado oficialmente en una conferencia de prensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CHINA CONSUMO | Pekín - Las altas temperaturas del verano impulsan en China la denominada "economía del frescor", que abarca desde la creciente demanda de productos para combatir el calor hasta el auge de los viajes a destinos de temperaturas más suaves, un fenómeno marcado también por la homogeneización de la oferta y el reto de convertir el tirón veraniego en una actividad sostenible. (Texto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

14:00 GMT.- Quito.- ECUADOR NARCOTRÁFICO.- Ecuador no se convirtió de la noche a la mañana en una plataforma del narcotráfico: fue un proceso de décadas que las autoridades no supieron anticipar, según un libro que reconstruye cómo el debilitamiento institucional, los cambios económicos y regionales y la expansión de otras economías criminales favorecieron el avance del fenómeno en el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30 GMT.- Miami.- NICARAGUA ELECCIONES.- Exiliados nicaragüenses, funcionarios y congresistas estadounidenses como Carlos Giménez exigen en Miami medidas contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tras el anuncio del mandatario sobre la suspensión de elecciones en el país centroamericano para impedir a la oposición "atrapar el poder". (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00 GMT.- Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana marcada el anuncio del Gobierno de EE.UU. de duplicar el volumen de sus operaciones de recompra de bonos, hasta al menos 4.000 millones de dólares, y el despegue bursátil de la farmacéutica Moderna tras anunciar avances en su vacuna contra el melanoma. (Texto)

Ciudad de Panamá - PANAMÁ CANAL - En medio de una masa de agua de color verde oscuro se ven algunas pequeñas islas de frondosos árboles tropicales que sirven de telón de fondo a los gigantescos buques portacontenedores o gasíferos que avanzan lentamente en su tránsito por el Canal de Panamá. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ ESPAÑA.- DeLiMadrid, la iniciativa que propone un intercambio cultural y culinario entre Lima y Madrid, inaugura su primera actividad en la capital peruana, con la participación de la concejal delegada de Turismo, Almudena Maíllo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ FAUNA.- (Crónica) Los avistamientos de cocodrilos y caimanes en zonas urbanas han crecido en la Ciudad de Panamá, donde la percepción ciudadana apunta a una supuesta proliferación de estos reptiles aunque los expertos advierten que no existen elementos suficientes para hablar de una sobrepoblación. (texto) (foto) (vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA TERREMOTO.- Leyendas del fútbol colombiano participan en el partido solidario ‘Levantemos a Colombia’, convocado por el exfutbolista Mario Yepes para ayudar a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto. Estadio el Campín (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- LATINOAMÉRICA POLÍTICA.- Más de 100 legisladores y líderes políticos de América participan en la tercera edición del Congreso Panamericano, que abordará temas como la paz, el multilateralismo, la seguridad, el desarrollo y la soberanía digital. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA URANIO -.- Tras casi tres décadas sin producir uranio, Argentina ha vuelto a posar su mirada sobre este estratégico recurso minero, con varias iniciativas que prometen garantizar el autoabastecimiento al país e, incluso, transformarse en proveedor de un mundo ávido de minerales críticos. (Texto) (Foto)

Santo Domingo - EEUU R. DOMINCANA - El presidente estadounidense, Donald Trump, va camino de "convertirse en un dictador, si no lo paramos" y es el gobernante "más corrupto en la historia" de Estados Unidos, afirmó a EFE el senador estatal demócrata por Nueva York Luis R. Sepúlveda. (Texto)

Luque - PARAGUAY JAPÓN - El presidente de Paraguay, Santiago Peña, encabeza junto al príncipe Fumihito de Akishino, heredero de Japón, y a su esposa la princesa Kiko de Akishino, un acto conmemorativo por los 90 años de la migración japonesa a Paraguay. (Texto) (Foto) (Video)

Europa

08:00 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica los resultados de la encuesta de expectativas de los consumidores.

08:30 GMT.- Londres.- R.UNIDO ENERGÍA.- El nuevo primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, se enfrenta a un dilema existencial por la autorización de nuevas exploraciones petroleras en el mar del Norte escocés: o mantiene la 'agenda verde' del laborismo o promueve la autosuficiencia energética. (Texto) (Foto)

09:00 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica sus indicadores de seguimiento de los salarios en la zona del euro.

18:15 GMT.- Roma.- JUEGOS MEDITERRÁNEOS.- La primera ministra italiana Giorgia Meloni participa en Taranto (sur) en la inauguración de los XX Juegos del Mediterráneo (Texto) (Foto)

Roma.- ITALIA LÍBANO.- El presidente de Líbano, Joseph Aoun, prosigue su viaje por Italia y asistirá a la inauguración de los XX Juegos Mediterráneos en Taranto (sur), donde coincidirá con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni (Texto)

Moscú.- RUSIA OPOSICIÓN.- La 'última palabra' es un derecho que recibe todo acusado en Rusia antes de escuchar el veredicto del tribunal. Debido al gran número de condenas de cárcel dictadas por la Justicia en los últimos años, ese alegato se ha convertido al mismo tiempo en un grito de protesta y en un género literario. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Jan Yunis.- ISRAEL PALESTINA.- En el sur de Gaza, la ofensiva israelí no solo ha acabado con edificios enteros, también con árboles y huertos que servían de sustento a las abejas de Sameh Al Aqad. Tras meses desplazado lejos de sus colmenas, este gazatí las va reconstruyendo sin apenas recursos, para llenarlas de nuevo de unos insectos que, dice, forman parte de su sangre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Rabat.- MARRUECOS MONARQUÍA.- Marruecos celebra hoy la "Fiesta de la Juventud", un día festivo para celebrar el 63 cumpleaños del rey Mohamed VI (Texto)

Asia

Pekín.- CHINA ECUADOR.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, realiza una visita oficial a China entre el 16 y el 23 de agosto, con una agenda que incluye el interés chino por invertir en energía y minería y el objetivo de Quito de reforzar sus exportaciones.

Pekín.- CHINA EL SALVADOR.- El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, encabeza una delegación que visita China por invitación de Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, máximo órgano legislativo del país.

Hong Kong.- HONG KONG JUICIO.- Se dan a conocer en Hong Kong los veredictos en el proceso por "incitación a la subversión" contra los activistas Lee Cheuk-yan y Chow Hang-tung, una causa vinculada a la organización durante décadas de las vigilias en memoria de la represión militar de 1989 en la plaza de Tiananmen de Pekín.

Seúl.- COREA DEL SUR ROBOTS.- El Galaxy Robot Park abre sus puertas este viernes en Seúl con robots humanoides que bailan K-pop y practican deportes, en un parque temático que fusiona inteligencia artificial, robótica y entretenimiento y que será presentado oficialmente en una conferencia de prensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN INFLACIÓN.- La Oficina de Estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón publica los datos de la inflación del pasado julio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Seúl.- COREA DEL SUR MANIOBRAS.- Corea del Sur finaliza las maniobras militares Ulchi Freedom Shield (UFS) junto a Estados Unidos, seis días antes de lo previsto, después de la orden del presidente estadounidense, Donald Trump, para recortarlas en un intento por retomar el diálogo con Pionyang y entre críticas a Seúl.

Pekín.- CHINA CHILE.- El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, realiza una visita oficial a China centrada en profundizar la cooperación bilateral, días después de calificar al gigante asiático, principal socio comercial de Chile, como un "socio fundamental" con el que Santiago mantiene un "interés estratégico de largo plazo".

Pekín.- CHINA CONSUMO.- Las altas temperaturas del verano impulsan en China la denominada "economía del frescor", que abarca desde la creciente demanda de productos para combatir el calor hasta el auge de los viajes a destinos de temperaturas más suaves, un fenómeno marcado también por la estacionalidad, la homogeneización de la oferta y el reto de convertir el tirón veraniego en una actividad sostenible. (Texto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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