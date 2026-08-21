Una segunda réplica con magnitud 4,0 se siente en Ayacucho, en el sureste de Perú

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Lima, 20 ago (EFE).- Una segunda réplica de magnitud 4,0 se sintió este jueves en la región peruana de Ayacucho, en el mismo distrito de Coracora que fue sacudido horas antes por un terremoto de magnitud 7,2, según informó el Centro Sismológico Nacional.

El nuevo movimiento telúrico se registró a las 20:24 horas (01:24 GMT) con epicentro a 26 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, a una profundidad de 108 kilómetros.

La fuente oficial agregó, en su cuenta de la red social X, que el sismo tuvo una intensidad III-IV en Coracora.

El terremoto de magnitud 7,2 que se registró este jueves en el sur de Perú dejó dos personas "afectadas", así como daños en viviendas, instituciones sanitarias y de educación, sin que se reporten otras consecuencias de gravedad hasta el momento, informó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez.

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"Hasta el momento no se han reportado daños a la salud ni afectación a las personas directamente por el sismo, esperamos que vaya pasando el momento para tener una data más real", declaró Vásquez al Canal N de televisión.

El funcionario agregó que las autoridades hacen un "monitoreo permanente" y siguen recibiendo información desde la zona golpeada por el sismo, que a pesar de su magnitud no causó daños mayores por haberse originado a más de 100 kilómetros de profundidad, según los especialistas.

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El epicentro del terremoto, que se registró a las 13:00 horas (18:00 GMT) de este jueves, fue establecido a 35 kilómetros al norte del distrito de Coracora, en la región de Ayacucho, y a una profundidad de 108 kilómetros. EFE