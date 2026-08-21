Haití recibe desde EE.UU. el primer grupo de deportados tras el término del TPS

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Puerto Príncipe, 20 ago (EFE).- Un grupo de más de 150 haitianos fue deportado a Haití desde Estados Unidos este jueves, el primer grupo de los más de 300.000 haitianos que han pasado a ser ciudadanos indocumentados tras la decisión de la Administración estadounidense de no renovar su Estatus de Protección Temporal (TPS).

Una fuente de la Cancillería haitiana confirmó a EFE que el grupo aterrizó en un vuelo chárter del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en la ciudad de Cabo Haitiano (norte, la segunda del país).

El aeropuerto Toussaint Louverture, el principal de Haití ubicado en Puerto Príncipe, mantiene sus operaciones cerradas por el asedio de las poderosas bandas armadas que dominan gran parte de esa capital.

Los haitianos fueron recibidos por autoridades migratorias y de la Policía Haitiana en Cabo Haitiano, afirmó la fuente, que prefirió el anonimato y aseguró no tener más detalles.

A finales de julio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) dio por finalizado el TPS para más de 300.000 ciudadanos haitianos.

Esta medida se concretó luego de un fallo de la Corte Suprema que avaló la política de la Administración de Donald Trump, la cual argumenta que las condiciones en Haití han mejorado lo suficiente para permitir el retorno seguro, a pesar de las acciones de las pandillas.

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El TPS es un beneficio migratorio que otorga el Gobierno de los Estados Unidos a ciudadanos de países que enfrentan crisis temporales graves, como guerras o desastres naturales.

Haití atraviesa una grave crisis en prácticamente todos los sectores del país, principalmente por la inseguridad causada por las bandas armadas. Miles de haitianos han sido desplazados de sus hogares y otros más sufren hambre.

Haití, el país más pobre de América, enfrenta desde hace años una severa crisis en todos los órdenes, en particular en los altísimos niveles de inseguridad.

Según datos de la ONU, la violencia en Haití causó en los primeros cinco meses del año al menos 2.310 muertos y 1.106 heridos. Las bandas armadas dominan cerca del 90 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe. EFE

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