Al menos tres heridos y daños en una treintena de edificios públicos tras el terremoto de magnitud 7,2 en Perú

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Las autoridades de Perú han registrado daños en cerca de una treintena de edificios públicos y al menos tres personas heridas tras el terremoto de magnitud 7,2 en la escala de Richter ocurrido 35 kilómetros al norte de Coracora, en la región de Ayacucho, en el sur del país.

"El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) del Ministerio de Educación ha reportado afectaciones en nueve instituciones educativas de Ayacucho y dos de Apurímac", ha informado el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) en un comunicado en el que ha adelantado "el aislamiento preventivo de los ambientes comprometidos" mientras se evalúan los daños y se coordinan "acciones para garantizar la continuidad del servicio educativo en espacios seguros".

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Asimismo, el Instituto ha recogido que, por su parte, "el COES del Ministerio de Salud registra, hasta el momento, un total de tres personas lesionadas", todas ellas atendidas en el Hospital de Apoyo de Coracora. El mismo órgano, recoge la nota, ha registrado "afectaciones en diez Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Ayacucho y dos en Cusco", si bien "los servicios de atención se mantienen operativos".

"De igual modo, seis establecimientos de la Red de Salud Ayacucho han sufrido daños", agrega, elevando la cifra total de edificios públicos afectados a 29.

El sismo también ha tenido efecto sobre la red eléctrica de la región, con una interrupción que "ha afectado a 6.023 usuarios en la provincia de Nazca (departamento de Ica) y a 2.990 usuarios en el distrito de Puquio, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho".

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Ante este problema, el COES del Ministerio de Energía y Minas "ha activado su plan de contingencia", a fin de resolver el corte eléctrico a la mayor brevedad y asistir a los afectados.

Siendo estas, por ahora, todas las consecuencias registradas por el INDECI, el órgano ha señalado que "continúa coordinándose con las autoridades regionales y locales, monitorea la situación y exhorta a mantener activos los Centros de Operaciones de Emergencia".