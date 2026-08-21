Autoridades registran tercera sequía en los últimos meses en El Salvador, según ministro

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San Salvador, 20 ago (EFE).- La zona oriental y costera de El Salvador enfrentan su tercera sequía en los últimos meses en El Salvador por la influencia del fenómeno El Niño, según informó este jueves el ministro de Medio Ambiente, Fernando López.

"Desde el comienzo de la época lluviosa hemos estado informando y hemos estado diciendo que vamos a estar bajo la influencia del fenómeno de El Niño, eso significa menos lluvia" y "si la comparamos con años anteriores, ha sido mucho menos (el nivel de lluvias)", dijo el funcionario a periodistas.

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Sostuvo que "hemos tenido sequía en alguna parte del territorio nacional a lo largo de estos meses" y "tuvimos una en el mes de junio, tuvimos otra en el mes de julio y ahora en el mes de agosto".

"La zona más afectada generalmente son las zonas más cálidas, zonas costeras, la zona oriental de nuestro país, y estaríamos esperando que el periodo canicular (de sequía) ya vaya finalizando antes que termine el mes de agosto", añadió.

De acuerdo con López, para septiembre se espera "tener algún evento de lluvias de tipo temporal".

A inicios de julio pasado, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) publicó que El Salvador "está dentro de la época lluviosa en la que llueve menos debido a la canícula, período en el que las precipitaciones se vuelven menos frecuentes pero no significa que dejará de llover por completo".

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Indicó que en este 2026 "bajo la influencia del fenómeno de El Niño se espera menos lluvias, más calor y más días secos", y apuntó que las zonas con mayor impacto son el oriente del país y las cercanas a la costa.

El MARN señaló que el fenómeno de El Niño continuará durante julio y agosto, y que, dependiendo de la intensidad, la disminución de lluvias puede provocar sequía meteorológica débil (5 a 10 días consecutivos secos), moderada (11 a 13 días secos) y fuerte (más de 16 días secos).

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó recientemente que El Niño evolucionará rápidamente en los próximos meses hasta convertirse en un episodio fuerte, lo que acentuará la probabilidad de fenómenos extremos y desastres naturales.

Según los datos, el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial central y oriental se acelerará entre julio y septiembre y dará lugar a un episodio fuerte de El Niño, con anomalías de la temperatura superficial del mar superiores a los 2 grados. EFE

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