Rusia aborta intentos de sabotaje y espionaje con drones de corto alcance en Moscú

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Moscú, 21 ago (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB, antiguo KGB) aseguró hoy haber abortado un intento de sabotaje con 35 drones FPV (de corto alcance) en Moscú y detenido a un ciudadano noruego por intentar espiar con un dron infraestructura crítica en la capital de Rusia.

"El ejecutor del intento de sabotaje y siete cómplices fueron detenidos en el marco de una causa penal por atentado terrorista y participación en una organización terrorista. Uno de los cómplices ofreció resistencia armada durante la detención y fue neutralizado", indicó el servicio de prensa del FSB.

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Según el servicio de seguridad ruso, en julio pasado un grupo de personas intentó perpetrar un ataque terrorista con 35 drones contra una empresa estratégica ubicada en una urbanización de la región de Moscú.

Para ello introdujeron en Rusia un cargamento de contrabando de drones desde Eslovaquia, cruzando Polonia y Bielorrusia, con apoyo de los servicios de inteligencia europeos, señaló el FSB.

Estaba previsto que los drones serían lanzados desde un hangar arrendado por dos ciudadanos de Moldavia, que posteriormente abandonaron el país.

El cómplice eliminado durante la detención estaba encargado de recibir el cargamento de drones.

El FSB señaló como organizador y coordinador del atentado al bloguero ucraniano Albert Vikotorovich, conocido como Kyivstoner.

"El régimen de Kiev, en el contexto de la creciente presión de las Fuerzas Armadas de Rusia en el frente de batalla y la imposibilidad de causar daños considerables a la infraestructura crítica con misiles y drones de largo alcance, ha incrementado los intentos de llevar a cabo sabotajes y atentados terroristas en Moscú y la región de Moscú con drones de corto alcance lanzados cerca de sus objetivos", sostuvo el servicio.

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Añadió que para ello buscan reclutar a ciudadanos rusos anteriormente estafados, a los que convencen de que participan en operaciones de la inteligencia rusa.

Además de estas detenciones, el FSB informó de la detención de un ciudadano noruego, cuya identidad no fue revelada, que intentó lanzar un dron FPV para espiar instalaciones criticas en el centro de Moscú.

En particular, espió la zona de una de las terminales ferroviarias de Moscú para localizar trenes con cisternas de combustibles, además de filmar varias sedes administrativas en el centro de la ciudad.

El FSB detuvo al ciudadano noruego en la región rusa de Múrmansk, junto a la frontera con Noruega, cuando intentaba abandonar el país.

Tras su detención confesó ser experto en drones, sistemas de inteligencia artificial y sistemas robotizados, y que estableció contacto con las fuerzas de defensa territorial de Ucrania a través de Telegram, para trabajar para los servicios de inteligencia ucranianos. EFE

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