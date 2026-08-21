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Una divertida apuesta, un gran premio: CHANGAN entrega cinco unidades Deepal S07 valoradas en 799,000 MXN cada una

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de agosto de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Changan Automobile concluyó su campaña "Stay in the Game" con una ceremonia de entrega de vehículos en CHANGAN Pedregal, en la que reconoció a cinco ganadores, cada uno de los cuales recibió un nuevo CHANGAN DEEPAL S07 BEV. La ceremonia contó con la presencia de Deng Chenghao, vicepresidente de Changan Automobile y presidente de Deepal Auto, y Samuel Echeverría, COO de CHANGAN México & LATAM. Con un precio de MXN 799,000 en México, los cinco DEEPAL S07 BEV representan un valor comercial cercano a MXN 4 millones.

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Realizada del 11 de junio al 19 de julio en colaboración con Chili's México y la red de distribuidores de CHANGAN, la campaña nacional invitó a los participantes a escanear códigos QR y estimar cuántos balones de fútbol cabían dentro de un DEEPAL S07 BEV. Más de 140 restaurantes Chili's y distribuidores CHANGAN apoyaron la activación, convirtiendo una interacción sencilla con la marca en la oportunidad de ganar un SUV eléctrico premium y tecnológico.

Durante la ceremonia, Samuel Echeverría señaló: "Hoy reciben las llaves de un DEEPAL S07, pero lo que celebramos va mucho más allá de la entrega de cinco vehículos. Celebramos una experiencia que comenzó con una elección, una sensación de expectativa y, sobre todo, la confianza que cada uno de ustedes ha depositado en una marca que busca construir una relación de largo plazo con sus clientes."

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Atractivo, de gran autonomía, económico e inteligente, el DEEPAL S07 acerca la movilidad eléctrica premium a la vida cotidiana. Con hasta 560 km de autonomía NEDC con una carga completa, permite recorrer mayores distancias con menos paradas para recargar. Sus funciones inteligentes facilitan la conducción, la navegación y el estacionamiento, ofreciendo mayor comodidad sin complicaciones innecesarias. Con un diseño estilizado y un alto nivel de confort, el DEEPAL S07 ofrece a los consumidores un SUV eléctrico de gran valor, atractivo, práctico y económico de usar.

Detrás del destacado desempeño del DEEPAL S07 se encuentra la sólida capacidad global de I+D de CHANGAN. La red mundial de investigación y desarrollo de la marca reúne a más de 24,000 ingenieros y profesionales técnicos en 31 países y regiones, impulsando la innovación integral en ingeniería de vehículos, tecnologías de nuevas energías, movilidad inteligente, desarrollo de software, diseño industrial, pruebas y validación.

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Junto con el DEEPAL S07, CHANGAN continúa ampliando su portafolio de nuevas energías con tecnologías de vehículos eléctricos de batería, de autonomía extendida e híbridos iDD, ofreciendo a los consumidores una mayor variedad de opciones de movilidad electrificada. Tecnologías como la Golden Shield Battery refuerzan además el enfoque de la marca en la seguridad, la durabilidad y la eficiencia de carga de las baterías.

CHANGAN también está fortaleciendo su soporte local para los propietarios en México. Su almacén central de refacciones, de más de 8,000 metros cuadrados, contribuye a mejorar la distribución de piezas y el servicio al cliente, junto con los planes de ampliar la gama de productos eléctricos e híbridos de la compañía.

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Al convertir la interacción con la marca en la oportunidad de ganar un DEEPAL S07 de alto valor, CHANGAN acercó su tecnología de nuevas energías a los consumidores mexicanos, al tiempo que reforzó el atractivo premium de sus productos, su capacidad global de I+D y su compromiso de largo plazo con el mercado.

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FUENTE Changan Automobile