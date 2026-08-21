Alejandro Sanz y Stephanie Cayo desatan los rumores de embarazo con una reveladora imagen

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Inseparables desde que el pasado febrero salió a la luz su incipiente historia de amor con unas imágenes de la actriz acompañando entre bambalinas a Alejandro Sanz durante su gira por Latinoamérica, el artista y Stephanie Cayo están viviendo su verano más especial y, enamoradísimos, no han dudado de presumir de lo afianzada que está su relación abriendo el álbum privado de sus vacaciones en la costa española junto a los cuatro hijos del cantante de 'Corazón partío', con los que la peruana se lleva a las mil maravillas.

Y ha sido una de estas instantáneas, compartida en redes sociales por Alejandro junto a otras con sus hijos de su periplo en familia por el mar Mediterráneo a bordo de un velero -además de visitar Ibiza y Mallorca, también han pasado unos días en la costa gaditana- aprovechando los días en los que no ha tenido conciertos, la que ha desatado los rumores de embarazo de la protagonista de la serie 'Doc': una fotografía hecha por el madrileño en la que su chica aparece tumbada boca arriba en la cubierta de la embarcación con un pantalón blanco y la parte de arriba de un bikini, dibujando con sus manos un corazón en su tripa.

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"Un poco de mar, mucho amor, los míos cerca y la poesía por dentro" ha resumido sus vacaciones, acompañando su carrusel de imágenes de este verano inolvidable -en las que presume de su complicidad no solo con Stephanie sino también con sus hijos Manuela, Alexander, Dylan y Alma, que guardan un impresionante parecido físico con él- de su última canción, 'Yo era poesía', una colaboración con Edén Muñoz que lanzó hace tan solo unos días y que está causando furor.

Y aunque en el post publicado por la actriz de sus vacaciones en el mar con Alejandro incluye un vídeo bailando en bikini en el que no hay ni rastro de barriguita ya que luce un abdomen plano y tonificado, las especulaciones sobre un posible embarazo no han tardado en surgir en diferentes medios de comunicación latinoamericanos, que apuntan a que la imagen compartida por el cantante de su novia formando un corazón con sus manos precisamente en la tripa podría ser la pista definitiva para una próxima paternidad tras 7 meses de intensa relación que se ha consolidado a pasos agigantados.

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De confirmarse, sería el primer hijo para Stephanie, de 38 años, y el quinto para el cantante de 'Ese último momento', padre de Manuela (25) -en común con Jaydy Michel-; Alexander (23) -fruto de una relación extramatrimonial con Valeria Rivera-; Dylan (15) y Alma (12) con Raquel Perera, de la que se separó en 2019.