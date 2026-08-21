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El IPC de referencia de Japón repuntó al 1,8% en julio y alienta una subida de tipos de interés

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La tasa de inflación de referencia en Japón, aquella que descuenta el impacto de los precios de los alimentos frescos, se aceleró en julio al 1,8% interanual, dos décimas por encima del dato del mes anterior y la mayor subida desde el pasado mes de enero, según ha informado el Ministerio del Interior y Comunicaciones.

El repunte del IPC de referencia durante el mes de julio allana el camino para una nueva subida del tipo de interés del Banco de Japón en la reunión que mantendrá la institución monetaria entre el 17 y el 18 de septiembre, después de haber elevado el precio del dinero al 1% el pasado mes de junio.

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De su lado, la tasa de inflación general del país nipón se situó en el séptimo mes del año en el 1,9% interanual, frente al 1,6% de junio y prácticamente en línea con el objetivo de estabilidad de precios fijado por el Banco de Japón.

El índice de inflación subyacente, que además de los alimentos frescos también excluye el impacto de la energía, se aceleró dos décimas en julio al alcanzar el 1,9%.

En el mes de julio, el coste de los alimentos frescos registró un encarecimiento anual del 7%, frente a la subida del 3,9% en junio, su mayor repunte desde marzo de 2025, mientras que la energía aumentó un 0,6% tras haber bajado un 0,4% el mes anterior, el mayor repunte desde noviembre de 2025.

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