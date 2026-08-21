Pezeshkian aboga por terminar "hoy" la guerra cuando "el mundo entero" reconoce la victoria de Irán

Guardar

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha abogado por poner fin a la guerra cuanto antes debido a la posición de fuerza en el que se encuentra Teherán con respecto a Estados Unidos e Israel, quienes comenzaron las hostilidades hace medio año.

"Es mejor terminar la guerra hoy, cuando estamos en una posición de poder y dignidad, y el mundo entero reconoce nuestra victoria", ha expresado el presidente iraní en un acto con la comunidad médica en dependencias del Gobierno, en Teherán.

PUBLICIDAD

Pezeshkian ha subrayado que la comunidad internacional es consciente de que Estados Unidos, "en contra de todas las normas", ha atacado escuelas, hospitales e infraestructura civil. "Es odiado en el mundo", ha dicho, según informa la agencia IRNA.

No obstante, el presidente de Irán ha matizado que esta idea de conseguir la paz a la mayor brevedad posible no significa rendición. "No cederemos ante la intimidación de ninguna manera y no cabe duda de que plantaremos cara hasta el último aliento y responderemos de manera aplastante", ha advertido.

PUBLICIDAD

Estas declaraciones llegan cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, en un nuevo giro en su estrategia hacia Irán anunció el inicio de una "operación económica" que describió como un proceso de "aislamiento de una escala sin precedentes".