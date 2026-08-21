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Fallece a los 98 años en Tarancón (Cuenca) Johnny Torales, cantante de Los 3 Sudamericanos

21/08/2026 Fallece en Tarancón (Cuenca) Johnny Torales, cantante de Los 3 Sudamericanos. POLITICA CASTILLA-LA MANCHA ESPAÑA EUROPA CUENCA AUTONOMÍAS FOTO CEDIDA POR LA FAMILIA
21/08/2026 Fallece en Tarancón (Cuenca) Johnny Torales, cantante de Los 3 Sudamericanos. POLITICA CASTILLA-LA MANCHA ESPAÑA EUROPA CUENCA AUTONOMÍAS FOTO CEDIDA POR LA FAMILIA
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El cantante de Los 3 Sudamericanos Johnny Torales ha fallecido este viernes a los 98 años en Tarancón, Cuenca, según informa la familia a Europa Press.

Nacido el 27 de mayo de 2028 en Asunción (Paraguay), el integrante Los 3 Sudamericanos, banda que llegó a España en la década de los sesenta para grabar e interpretar algunos de los grandes éxitos de la época, ha fallecido en Tarancón por causas naturales, después de que su salud empeorase desde el fallecimiento de su mujer, Alma María Vaesken, el 31 de enero de este año.

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El matrimonio, junto a Casto Dario, fundaron el grupo en 1959 y su voz sirvió de fiel acompañante junto a Alma. "Ahora los dos descansan juntos, como estuvieron toda la vida. Inseparables", señalan sus familiares.

Conocido como "la voz de oro de Asunción" por su previa carrera en solitario, Torales destacó con su voz en éxitos como 'Guantanamera' o 'Cuando Salí de Cuba', así como en múltiples guaranías como 'Qué Será de Ti'.

La familia agradece el cariño expresado por tantos vecinos y admiradores e informa de que el velatorio será en el Tanatorio Castell de Tarancón y este sábado será la misa funeral en la parroquia de San Victor y Santa Corona a las 9 de la mañana.

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